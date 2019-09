Ravintola Alexanderplats luottaa tyyliin ja makuun

Helsingin ydinkeskustan uudessa brasserie-pub Alexanderplatsissa korostuu funkis niin ruoassa kuin sisustuksessakin. Alexander Gullichsenin ja Sampo Kanteleen perustama klassikkoravintola on estetiikaltaan 40-lukulainen brasserie ja sen ruokalista koostuu etupäässä klassisista, ranskalaisen keittiön opein valmistetuista annoksista. Laadukas ja valoisa brasserie sijaitsee uudessa ravintolatilassa Eteläesplanadilla, palvellen asiakkaitaan kaikkina viikonpäivinä myöhäiseen iltaan saakka.

Alexanderplats on pitkän linjan ravintoloitsijan Alexander Gullichsenin ja ravintolakoulu Perhon lehtorin, keittiömestari Sampo Kanteleen yhteinen näkemys klassisesta brasseriesta, eli helposti lähestyttävästä ja laadukkaasta hyvän palvelun ravintolasta. Vuonna 1940 valmistuneessa Bensowin talossa sijaitseva Alexanderplats kunnioittaa arkkitehtuurisesti arvokasta perintöään ja sen sisustuksessa ja ruoassa on rakentamisajankohdalle ominaista funktionaalista henkeä.

”Vaikka brasserie tarkoittaa alkujaan panimoa, on se meille myös ravintola, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, on aina auki ja tarjoilee pöytään klassikkoannoksia lounaasta iltamyöhäiseen. Helsingistä ei löydy montaa ravintolaa, jossa voisi näin myöhään illallistaa tai missä lapsiperhe pääsee nauttimaan viihtyisän päivällisen myös sunnuntaina. Helposti lähestyttävä, mutta laadukas ja palveleva Alexanderplats vastaa näihin tarpeisiin ja sisältää se brasserie-lupauksen lunastaakseen myös laadukkaan baarin hyvine drinkki- ja olutvalikoimineen”, kertoo ravintoloitsija Alexander Gullichsen ja lisää: ”On erityisen hienoa päästä tekemään uutta ravintolaa Sampo Kanteleen kanssa. Edellinen yhteistyömme ravintola Safka oli aikanaan eräänlainen menestys, joka avasi tietä husmanskostin saapumiselle myös valkoisilla pöytäliinoilla varustettujen ravintoloiden listoille.”

Ravintola Safka palkittiin Vuoden ravintola -tittelillä 1994 ja se saavutti myös Suomen ensimmäinen Michelin Bib Gourmand -maininnan vuonna 1995. Alexander Gullichsen on sittemmin tullut tutuksi myös ravintola Maxillistaan.

”Alexanderplatsin linjaa kuvastaa se, että listaltamme löytyy aina parhaista raaka-aineista valmistettuja eurooppalaisia klassikkoannoksia, jotka tehdään niin kuin ne on alun perin mietitty koettavaksi. Haluamme näin paitsi kunnioittaa perinteistä kokkaustaitoa, myös upeaa funkis-tyylistä Bensowin taloa, johon saimme ravintolamme rakentaa. Funktionalismin sääntöjen mukaan annoksemme suunnitellaan ja valmistetaan niin, että sen osat palvelevat tarkoitustaan, eikä turhia kikkailuja tai krumeluureja tarvita”, kertoo keittiöpäällikkö Sampo Kantele Alexanderplatsin ruokalinjasta ja lisää: ”Käsin leikattu tartar, osterit, kokonainen kananpoika, entrecôte perinteisine tykötarpeineen, kauden kasvikset ja kala ovat esimerkkejä hyvien brasserieiden listoilta kautta maailman. Suomesta listaan voi lisätä kaalikääryleet ja silakat. Voissa ja maussa ei tulla säästelemään, mutta toki seuraamme aikaamme ja huomioimme myös erikoisruokavalioita.”

Klassikoita tyylistä tinkimättä

Alexanderplatsin tila- ja toteutussuunnittelusta vastasi Studio Tero Pennanen. Tilan klassinen ilme kumpuaa aikaa kestäneistä muodoista, joille on tyypillistä selkeys, tyylillinen eheys ja tasapainoinen luonnollisuus. Pohjoismaista modernismia noudattavassa tyylissä on viitteitä 1940-luvun Euroopasta.

”Haimme ilmettä, joka pian tuntuisi siltä, kuin Alexanderplats olisi ollut aina paikallaan. Koska menu on pullollaan klassikoita, ei sisustuksessakaan voinut juosta trendien perässä. Kalustevalinnat ovat ajattomia, kestäviä ja pitkäikäisiä. Aidot ja luonnolliset materiaalit ovat muutenkin tärkeitä, sillä niistä ei synny ympäristölle haitallisia päästöjä”, kertoo sisustusarkkitehti Tero Pennanen.

Ruokasalissa on Ilmari Tapiovaaran Domus- ja Arne Jacobsenin Myran-tuolit. Baarialueella on Maxillista tutut elegantit Minus Tion Audrey-baarijakkarat ja baaritiskin päällä kimaltelevat Alvar Aallon A330S-valaisinklassikot. Koko tilan kattava art deco -tyylinen matto on taiteilija Alvar Gullichsenin suunnittelema. Ravintolasta löytyy myös sinne tehty Alvar Gullichsenin uusi, kolmiulotteinen seinämaalaus.

Hyvän palvelun brasserie

Gullichsen kokee, että ravintola-alalla voi edelleen erottautua alati kovenevassa kilpailussa ruoan, estetiikan, tunnelman ja hyvän sekä mutkattoman palvelun synnyttämän kokonaiselämyksen voimin.

”Erikoisliikkeet vähenevät ydinkeskustojen kivijaloista, mutta palvelukeskeiset ravintolat vaativat sellaista läsnäoloa, jota ei voi netistä ostaa. Vaikka emme haluakaan sitoa Alexanderplatsia mihinkään kirjallisesti noudatettavaan konseptiin, nostan yhdeksi ohjenuoraksemme hyvän ja ihmisläheisen palvelun. Paitsi asiakkaamme, myös me ravintoloitsijat ja henkilökuntamme olemme kaikki yksilöllisiä persoonia, joita yhdistää palvelualalle kuuluva pelisilmä, ystävällisyys ja mutkaton lähestyttävyys”, lupaa Gullichsen.

Alexanderplatsin keittiömestarina aloittaa ravintola Juuressa pitkän uran tehnyt Jukka Nykänen ja ravintolapäällikkönä toimii Nizzasta oppinsa saanut Angelo Dinato, joka siirtyi Alexanderplatsiin ravintola Teatterista.

Brasserie ja pub Alexanderplatsissa on ruokasalin lisäksi laadukas ja viihtyisä baari, jossa on oma ruokalistansa nopeille lounastajille ja pikkunälkään lasillisen seuraksi. Lounaslista vaihtuu muutamia kertoja viikossa ja siltä löytyy aidon brasserien tapaan päivän liha-, kala- ja kasvisannoksen lisäksi myös klassikkoannos. Sisällä asiakaspaikkoja on noin 100, joista puolet baarin puolella. Terassilla on lisäksi 35 asiakaspaikkaa.

Brasserie ja pub Alexanderplats, Eteläesplanadi 22, Helsinki.

Avoinna ma-ke 11-01, to-pe 11-02, la 13-02, su 13-22. Viimeiset ruokatilaukset arkisin ja lauantaisin kello 24, sunnuntaisin kello 21.

www.alexanderplats.fi IG: @brasserie_alexanderplats #alexanderplats

Yhteystiedot

Alexander Gullichsen, +358 45 670 9801, info@alexanderplats.fi

Sampo Kantele, +358 40 546 0309, sampo@alexanderplats.fi

Kuvat Pekka Mustonen: https://tinyurl.com/alexanderplats