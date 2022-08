Ravintola Belge sulkeutuu remontin ajaksi ja avautuu uudistettuna simpukkakaudelle  

”Remontissa tehdään Belgen miljöön fresh up, jonka asiakas huomaa ensimmäiseksi muun muassa uusista kalusteista ja uusituista pinnoista.Samalla ruokasali muuttuu tilana intiimimmäksi”, kertoo HOK-Elannon ravintolatoimialan ryhmäpäällikkö Ismo Tuominen.

Hauska yksityiskohta uudistetussa ravintolassa tulee olemaan Belgen oma haarniska, joka sijoitetaan alakerran baariin portaiden juurelle. Sen tehtävänä on olla katseenvangitsija ja ohjata ruokailemaan tulevia yläkertaan.

Simpukkakausi käynnistetään uudistetussa ravintolassa

Remontissa saadaan kirjastobaariin myös lisää istumapaikkoja. Sisustukseen lisätään belgialaisia elementtejä ja uudistuksen suunnittelussa onkin punaisena lankana ollut ravintolan Belgia-teema, joka vahvistuu remontin jälkeen entisestään. Ravintola Belgen uudistuksen ovat suunnitelleet Promakersin Riikka Fransila ja Asta Granberg.

”Pinnat ja kalusteet ovat olleet kovalla kulutuksella, sillä Belge on suosittu lounas-, illallis- ja after work -ravintolana. Nyt on hyvä aika uudistukselle, sillä tämä on ensimmäinen isompi remontti ravintolassa yli kymmeneen vuoteen”, Ismo Tuominen toteaa.

Belgen ruokalistaa uudistettiin jo toukokuussa, ja siltä löytyy edelleen tutut belgialaiset oluet, vohvelit ja sinisimpukat sekä tuplafriteeratut perunat. Ravintola avautuu sopivasti parhaaseen simpukkasesonkiin, sillä Belgen perinteiset Simpukkaviikot alkavat heti remontin jälkeen. Syksyllä juhlitaan myös Belgen 20-vuotisjuhlavuotta, sillä se on ollut osa helsinkiläistä katukuvaa jo vuodesta 2002.