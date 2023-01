Ravintola Casa Largon uudistetulla ruokalistalla maistuu espanjalainen keittiö parhaimmillaan

Sokoksen tavaratalon kulmassa Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Casa Largo on uudistanut menuunsa tammikuun lopussa. Tarjolla on yhä vakiovalikoima kylmiä ja lämpimiä tapaksia, pääruokia ja jälkiruokia sekä niiden rinnalla neljästi vuodessa vaihtuva kausittainen menu, jossa tarjoillaan sesongin parhaita herkkuja. Ruokalistan lisäksi ravintolan viini- ja drinkkivalikoimaa on päivitetty ja drinkkilistalta löytyy muun muassa nimikkojuomia eri osista Espanjaa.

“Kehitystyömme ytimessä on ollut terävöittää listalta entuudestaan tuttujen annosten makua hiomalla niiden reseptiikat ja valmistusmetodit huippuunsa. Uudella menulla haluammekin tarjota espanjalaisia makuja parhaimmillaan ja varmistaa samalla Casa Largon erinomainen hinta-laatusuhde”, kertoo HOK-Elannon ryhmäpäällikkö Anne-Maria Salolahti.

“Syksyllä toteutetun miljööuudistuksen lisäksi asiakkaiden esittämiä toiveita on otettu huomioon niin annosvalikoiman suunnittelussa, reseptikehityksessä kuin myös hinnoittelussa. Esimerkiksi asiakkaiden kestosuosikkia paellaa on vastedes saatavana kolmena variaationa: lihalla, merenelävillä sekä näiden yhdistelmällä”, Salolahti jatkaa.

Casa Largo hurmaa autenttisilla espanjalaisilla mauilla

Päivitetyissä reseptiikoissa on panostettu erityisesti makua tuoviin laadukkaisiin raaka-aineisiin: Espanjasta saapuva manchego-juusto on saanut kypsyä rauhassa 18 kuukauden ajan ja paellan valmistuksessa käytetään aitoa paellariisiä.

Maukkaasta espanjalaisesta keittiöstä ammentavalta ruokalistalta löytyy myös erilaisia ravintolassa käsityönä valmistettavia jälkiruokia.

“Crema Catalana -paahtovanukas, talon suklaakakku, talvi-menultamme löytyvä juustokakku sekä kakkujen makuparina tarjottavat veriappelsiini- ja pina colada -sorbetit valmistuvat jatkossa kaikki alusta alkaen ravintolamme keittiössä”, uudistetun ruokalistan suunnittelusta vastannut Casa Largon keittiöpäällikkö Juha Laine kertoo.

Uudistettuun ruokalistaan voi tutustua tarkemmin tästä.