Ravintola Revolution on nyt valmis uudelle vuosikymmenelle – avajaisia juhlitaan viikonloppuna

Jyväskylän keskustan kävelykadulla sijaitseva ravintola Revolution on uudistunut. Ravintola on ollut remontin vuoksi suljettuna kolmen viikon ajan. Uudistuneen ravintolan avajaisia päästään juhlimaan viikonloppuna. Tilojen uudistamisen ohella myös ravintolan palvelumallia on kehitetty henkilökohtaisempaan ja kansainvälisempään suuntaan.

Asiakkaat pääsevät viihtymään uudistettuun Revolutioniin lauantaina 1.2.2020.

Suosittuna lounas- ja illallisravintolana sekä yökerhona tunnettu ravintola Revolution on ollut suljettuna remontin vuoksi viimeisten kolmen viikon ajan. Uudistuksen myötä Revolution on päivitetty tälle vuosikymmenelle, entistä viihtyisämmäksi ja muuntautumiskykyisemmäksi. − Remontti on sujunut aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen. Lauantaina 1.2. pääsemme toivottamaan jälleen asiakkaat tervetulleiksi upeasti uudistettuun, freesiin ravintolaamme Jyväskylän ytimeen, iloitsee ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen. Asiakkaiden palvelukonsepti säilyy remontin jälkeen entisellään, kellon ympäri toimivana, monipuolisena ruoka- ja illanviettoravintolana sekä yökerhona. Tilojen uudistamisen ohella myös ravintolan palvelumallia on hiottu uudelle vuosikymmenelle.

− Palvelua viedään enemmän henkilökohtaiseen, kansainvälisempään suuntaan. Ruuassa taas palataan alkulähteille skandinaaviseen grillinkatkuiseen cross-kitcheniin, Puhalainen kertoo. Uudistuneen Revolutionin avajaisia juhlitaan viikonlopun aikana.



− Lauantaina avajaiset aloitetaan aamupäivällä klo 11 ja päätetään villeihin DJ Ulrikan säestämiin bileisiin neljältä aamuyöstä. Yllätysohjelmaa on varmasti luvassa, lupaa Puhalainen pilke silmäkulmassa. − Sunnuntaina nautitaan päivällä juhlabrunssia ja yömyöhällä seurataan amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -finaalia maanantain pikkutunneilla asti. Sisällä tehtyjen muutosten lisäksi myös ravintola Revolutionin terassi uudistetaan kesällä 2020.





