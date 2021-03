Ravintolatyöntekijät kaupan alan töihin – HOK-Elanto välttää edelleen lomautukset ravintolasulun aikana

Osuuskauppa HOK-Elanto tarjoaa sadoille ravintola-alan ammattilaisille töitä kaupan alan toimipaikoista ja turvaa työntekijöiden toimeentulon ravintoloiden sulkeutuessa. Pääkaupunkiseudulla toimivan HOK-Elannon ravintoloista parikymmentä siirtyy take away -myyntiin ja loput sulkeutuvat. Koronatartuntojen hillitsemiseksi annetun määräyksen mukaisesti ravintoloissa alkaa 8.3. kolmen viikon sulkutila niillä alueilla, jotka ovat viruksen kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

HOK-Elanto sulkee suurimman osan ravintoloistaan kolmeksi viikoksi. Auki jäävistä ravintoloista myydään ravintola-annoksia kotiin kuljetettuina Woltin, Foodoran sekä Syökotona.fi-palvelun kautta. Kaikille niille työntekijöille, joita sulku koskettaa, tarjotaan töitä HOK-Elannon kaupan alan toimipaikoista, eikä ketään lomauteta.

- Olemme eri toimialoilla toimivana yrityksenä varsin onnekkaita, että pystymme tarjoamaan ravintoloidemme ammattilaisille kaupan puolelta töitä ja turvaamaan työntekijöidemme toimeentulon. Ravintola-alalla on nyt todella paljon huolta ja sumea näkymä. Ala tarvitsee toivoa, tukea ja tulevaisuudennäkymiä, kertoo toimialajohtaja Henriikka Puolanne HOK-Elannosta.

- Me teemme kaikkemme, että löydämme näille asiakaspalvelun ammattilaisille töitä muista yksiköistämme. Työntekijöidemme joustavuus ja heittäytymiskyky on puolestaan ollut uskomattoman hienoa. Moni on sanonut, että nyt on näkymää ainakin seuraavaksi kolmeksi viikoksi. Koronan rajut vaikutukset ravintola-alalle ovat luoneet koko vuoden epävarmuutta, kertoo HR-päällikkö Satu Vennala HOK-Elannosta.

Ravintolatyöntekijät ovat auttaneet kaupan puolella joustavasti keväästä lähtien

Viime kevään poikkeustilan iskiessä HOK-Elanto siirsi kertarysäyksellä lähes 800 ravintola-alan ammattilaista kaupan puolelle ja turvasi työntekijöiden toimeentulon ja pääkaupunkiseudun asukkaiden ruokahuollon. Ketään ei tarvinnut lomauttaa. Epävarmana vuonna satakunta heistä on halunnut jäädä pysyvästi kauppaan töihin.

Ravintola-alan rajoitusten kiristyessä, aukioloaikojen lyhentyessä ja koronavirustartuntojen kasvaessa ravintoloiden myynti on laskenut elokuusta alkaen. Viime syksyn aikana noin 200 ravintola-alan ammattilaista on siirtynyt joko kokonaan tai osittain kauppoihin ja lisäksi monet muut ovat vaihtaneet lennossa paikkaa ravintoloiden välillä.

Nyt noin 300 ravintola-alan ammattilaista siirtyy Prismoihin, S-marketteihin ja Alepoihin myymälätyöskentelyyn ja ruoan verkkokaupan keräilyyn. Räjähdysmäisesti kasvava ruoan verkkokauppa vaatii lisää työvoimaa. Noin 100 työntekijää jää palvelemaan auki olevia ravintoloita, joista annoksia voi tilata kotiin.

Palapelissä pyritään sovittamaan yhteen työntekijöiden toiveet, osaaminen, työtunnit, työmatkat ja myymälöiden tarpeet.

Vuoropäällikkönä toimiva Sanna Ekholm lähtee tällä viikolla töihin Prisma Itäkeskukseen ravintola Stone’sin sijaan. Marketkaupan työt tulivat jo viime keväänä tutuksi hänelle ja sadoille HOK-Elannon ravintolatyöntekijöille.

- Viime keväänä otin kaupan puolelle siirtymisen vaihteluna. Ravintolassa asiakaskohtaamiset ovat kuitenkin työn suola, jota jää kaipaamaan. Osa meistä on kuluneena vuonna tehnyt puolet kaupassa ja puolet ravintolassa tarpeen mukaan. On silti onnekas olo, että on työnantaja, joka pystyy tarjoamaan tällaisessakin tilanteessa töitä eikä ravintolasulun vuoksi jää tyhjän päälle, Ekholm sanoo.