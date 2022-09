Ravintoloiden ja liikennekaupan kehitys siivitti SSO:n alkuvuotta positiivisesti

SSO:n kesäkauppa toteutui jokaisella toimialalla odotuksia paremmin ja tammi-elokuun liikevaihto oli 344 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 10 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alkuvuoden liiketulos oli 9,0 miljoonaa euroa, joka on hieman viimevuotista heikommalla tasolla (-0,1 m€).

0Marketkaupassa nähtiin, että asiakkaat luottavat edulliseen ostoskoriin ja hintojen yleisestä noususta johtuen myynninkasvua viime vuoteen oli 2 %. Ruokakaupan tulos kuitenkin heikkeni useiden kustannusten noususta johtuen. Ihmiset viettivät edellisten kesien tapaan runsaasti aikaa vapaa-ajanasunnoissaan, joka näkyi positiivisena myynninkehityksenä SSO:n mökkipaikkakunnilla. Myös ruoan verkkokaupan kehitystä jatketaan aktiivisesti ja sen suosio vakiinnuttaa asemaa. Aktiivisempi liikkuminen ja matkailu elvyttivät liikenne-, ravintola- ja matkailukauppaa, joissa nähtiin koronaa edeltävän tason myyntejä, osin jopa ylitettiin niitä. Lohjalla fiilisteltiin pitkästä aikaa myös Rantajameilla, kun 30-vuotistaivalta juhlittiin heinäkuussa. Autokaupan saralla puolijohdepula toi uusien autojen saatavuuteen edelleen haasteita, mutta kauppaa tehtiin aktiivisesti vaihtoautokaupan, erityisesti tuotujen sähköautojen puolella.





”Kuluttajaosuuskuntana emme maksimoi tulostamme vaan haluamme varmistaa, että hinnannousut jäisivät mahdollisimman kohtuullisiksi kuluttajille. Samalla teemme työtä sen eteen, että koko kotimainen ruokaketju selviää vaikeiden aikojen yli. Tämä aika edellyttää poikkeuksellista vastuunkantoa. Vaikeassa ja epävarmassa taloustilanteessa lupauksemme edullisesta ostoskorista ja osuvasta valikoimasta on vain korostunut”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér. Alkuvuoden osalta keskimääräisestä 30 euron ostoskorista jäi voittoa hyvin maltillisesti – keskimäärin 2,5 prosenttia eli noin 0,75 euroa.





Uudistutaan ja tehdään yhdessä uutta strategiaa





”Samalla kun meille on tärkeää pitää asiakkaiden arki rullaamassa, maailma ja ihmisten kulutustottumukset muuttuvat ympärillämme alati. On tärkeää, että pidämme huolta myös siitä, että muutumme mukana - asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Siksi olemme panostaneet kehittämiseen: reilu vuosi sitten aloitti SSO:ssa kehitysjohtaja Veijo Heinonen, jonka kirittämänä olemme mm. perehtyneet asiakkaisiimme ja heidän mieltymyksiinsä entistä intensiivisemmin ja aloittaneet hankkeita poistaaksemme hiekanmurusia asiakkaidemme arjen rattaista”, kertoo Finér. Näistä tärkeimpinä verkkokaupan sekä erilaisten valmiimpien ruokaratkaisujen kehittäminen.

Tänä vuonna olemme työstäneet aktiivisesti yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja hallinnon kanssa myös uutta strategiaa. ”Kiitos kuuluukin kaikille aktiivisille osallistujille. Nyt syksyllä kyselytulokset ja monien eri työryhmien koostamat ajatukset kiteytetään. SSO täyttää ensi vuonna 120 vuotta ja tarkoituksemme on tehdä töitä hyvillä mielin pitkälle tulevaisuuteen – paikallisten ihmisten kanssa ja oman seudun onneksi”, jatkaa Finér.





Hyöty jää oman seudun onneksi





Osuustoiminnallisena yrityksenä meille on tärkeää, että tekemämme työ helpottaa paikallisten ihmisten arkea. Vuoden 2022 aikana valtaosa SSO:n Sale-myymälöistä sai uuden raikkaan ilmeen ja niihin lisättiin monia paikallisten toivomia tuotteita ja palveluita. Pääsiäisen tienoilla Halikon Prismakeskukseen avattiin asiakkaiden toivoma kukkakauppa. Saukkolassa puolestaan avattiin vappuna aivan uusi ekologinen Sale, joka tuhansien paikallisten toimesta otettiin lämmöllä vastaan.





”Lisäksi olemme SSO:ssa tehneet jo pitkään systemaattista ja kunnianhimoista työtä energiankäytön tehostamiseksi mm. uusimalla kylmälaitoksia, laittamalla ovia kylmäkalusteisiin, siirtymällä LED-valaisimiin sekä asentamalla lämpöpumppuja. Tätä työtä jatkamme edelleen. Lohjan ABC:n pihalle nousi kesän aikana uusi aurinkovoimala, josta S-Voima tuottaa meillekin uusiutuvaa sähköä”, luettelee Finér.





Pienen yrityksen sydän, suuren yrityksen vastuu





Heinäkuun helteissä lanseerattiin SSO:lle uusi Kannustajat-ohjelma, jonka kautta jaetaan 15 000 euron tukipotti paikallisille yhdistyksille. Asiakasomistajat päättävät tuen jakautumisesta äänestämällä suosikkiaan ohjelmaan ilmoittautuneiden yhdistysten keskuudesta.





Asiakasomistajat ovat olleet keräämässä niin ikään huimaa tukipottia ukrainalaisten hyväksi: kun SSO mahdollisti keväällä asiakkaiden pullonpalautuskuittien lahjoittamisen SPR:n kautta Ukrainaan, on tukea kertynyt jo yli 30 000 euroa. Heti sodan alettua SSO lahjoitti 11 000 euroa katastrofirahastoon ja on tehnyt töitä työllistääkseen Ukrainasta Suomeen tulleita. ”Tällä hetkellä meillä on töissä viisi Ukrainasta Suomeen tullutta ja toivottavasti pian lisää. Omista ihmisistä on löytynyt innokkuutta auttaa, mm. tulkkeja työhaastatteluihin”, kertoo Finér.



Lisäksi SSO päätti tarttua täysin uudella ja innovatiivisella tavalla kansalliseen haasteeseen: tutkimuksen mukaan vain 1 prosenttia lapsista syö tarpeeksi kasviksia päivässä. ”Toimme yhteistyökumppanimme Vennerin kanssa kauppoihimme kasvisten suurrouskuttelijan Vegemin, joka innostaa lapsia syömään enemmän kasviksia. Toivomme kovasti, että Vegemi innostaa lapsia ilon kautta entistä enemmän ja monipuolisemmin rouskuttelemaan kasviksia”, kertoo asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.





Vuoden 2021 lopulla SSO lahjoitti Pidä Huolta -kampanjan myötä nuorten mielenterveystyöhön Mieli ry:lle, josta ohjattiin varoja mm. nuorten auttavaan Sekasin-chattiin. Nyt saatujen varojen myötä auttavaan chattiin on saatu koulutettua uusia vapaaehtoisia ja yhä useammat nuoret saavat helpommin apua mieltä askarruttaviin murheisiin.





Kesätyöntekijöitä ennätysmäärä





Tänä kesänä SSO:ssa oli apuna ennätysmäärä kesätyöntekijöitä, yli 400. Avuksi perehdytykseen SSO:ssa valjastettiin kolme valmentajaa, jotka perusperehdytyksen lisäksi huolehtivat, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvät eväät työntekoon.





Valmentajat saivat paljon kiitosta: ”Perehdytys on ollut hyvin kattavaa. On autettu aina vaikeissa tilanteissa, jolloin avun pyytäminen ei tunnu haastavalta. Perehdytys on tärkeä osa työhön aloittamista ja perehdyttäjä oli osaava ja innostava”, kuului työntekijöiltämme saadut palautteet, kertoo Finér.





”Jatkamme myös kulttuurimuutosmatkaamme, jossa henkilöstö on otettu entistä vahvemmin mukaan toimintamme kehittämiseen. Työ kulkee nimellä Meidän juttu. Sen tavoitteena on koko henkilökunta mukaan ideoimaan uusia niin asiakaspalvelua kuin työn mielekkyyttä parantavia arjen tekoja. Tänä syksynä paneudutaan erityisesti rohkeaan johtajuuteen”, iloitsee Finér.