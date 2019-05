Rax Pizzabuffet aukeaa uusiin tiloihin Rovaniemellä

Remontti Rax Pizzabuffetin uusissa tiloissa on alkanut. Uudet ravintolatilat mahdollistavat jopa 100 hengen ryhmien ruokailun buffetpöydän antimista. Raxin herkullisia pizzoja saa myös kotiin kuljetettuna Wolt-kuljetuspalvelun kautta sekä tilattua ja maksettua ennakkoon Restis-mobiilisovelluksella.

Rovaniemen Rax Pizzabuffet muuttaa Koskikatu 11:ssä rakennuksen yläkerrasta alakertaan entisen ravintola Martinan tiloihin. Uusi liiketila remontoidaan täysin ja tilat ovat isommat kuin aikaisemmat. Uudessa ravintolassa on 114 asiakaspaikkaa ja pieni lasten leikkinurkkaus. Ovet uudistuneeseen Rax Pizzabuffettiin avataan kesällä 2019.

”Odotamme jo innolla, että saamme uuden ravintolan auki. Tilat ovat täysin uudistetut, raikkaat ja viihtyisät. Uskomme, että kanta-asiakkaamme viihtyvät meillä nyt entistä paremmin ja toivomme toki, että näemme myös uusia tuttavuuksia”, kertoo Rax Pizzabuffetin ketjujohtaja Sarita Lehtinen.

Uudet isommat tilat mahdollistavat Raxille entistä paremmat valmiudet ottaa vastaan myös isoja ryhmiä. Ravintolaan mahtuu jopa 100 hengen ryhmiä ruokailemaan, ja lisäksi sijainti aivan Rovaniemen keskustassa on otollinen niin luokkaretkille kuin muillekin ryhmämatkailijoille.

Rovaniemen Raxissa on jatkossakin käytössä Restis-mobiilisovellus, joka sujuvoittaa ravintolassa asioimista entisestään. Restiksen kautta asiakas voi tilata ja maksaa ennakkoon, myös mukaan otettavaksi, sekä hyödyntää Restiksen tarjoamia hyviä etuja. Raxin herkullisia pizzoja saa myös kätevästi kotiovelle asti, sillä yhteistyö Wolt-kuljetuspalvelun kanssa jatkuu heti uuden ravintolan auettua.

Rax Pizzabuffet on itsepalveluperiaatteella toimiva buffetravintolaketju, jossa jokainen herkuttelee helposti ja vaivattomasti aina omalla maulla. Pizza on Raxin kärkituote, mutta monipuolisessa ja laadukkaassa buffet-pöydässä on myös vaihtoehtoja salaatista keittoon ja wingseistä vegaanisiin vaihtoehtoihin. Raxissa voi myös täyttää mukaan otettavan Rax Boxin buffet-pöydän herkuilla tai tilata take away -pizzan valmiista vaihtoehdoista tai juuri niillä omilla lempitäytteillä.