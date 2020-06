Rax Pizzabuffet tekee paluun kahteen kauppakeskukseen: ravintolat Itiksessä ja Goodmanissa avautuvat 13.8.

RAX PIZZABUFFET

Rax Pizzabuffetin monipuolisessa buffet-pöydässä on herkuteltavaa moneen makuun. Raxissa jokainen kokoaa omanlaisensa annoksen raikkaasta salaatista, herkullisista pizzoista, maukkaista wingseistä sekä suussa sulavasta pehmytjäätelöstä. Raxissa asiointi on mutkatonta ja herkutella voi heti maksettuaan, sillä tuoretta ruokaa on aina valmiina tarjolla. Raxista voit ostaa tuotteita myös mukaasi.

Vuonna 1994 perustettuun Rax Pizzabuffet -ketjuun kuuluu 28 ravintolaa ympäri Suomen.

RESTEL OY

Restel Oy on suomalainen ravintola-alan yritys, johon kuuluu noin 170 ravintolaa, työllistäen yli 2 600 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat BURGER KING®-, Taco Bell-, Rax Pizzabuffet-, HelmiSimpukka-, O'Learys-, Wanha Mestari-, Hemingway's -ravintolat sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat.