Reaktorin hallitukseen kaksi uutta jäsentä – ”Lopputulos ylitti kaikkien odotukset”

Reaktor on luova teknologiakumppani organisaatioille ja yhteiskunnille. Reaktorilla työskentelee yli 650 ohjelmoinnin, suunnittelun ja innovaatioiden huippuasiantuntijaa, joiden asiakkaita ovat esimerkiksi Adidas, Varian, Mehiläinen, Supercell ja HBO. Helsingissä vuonna 2000 perustetulla yrityksellä on toimistot New Yorkissa, Amsterdamissa, Lissabonissa, Tukholmassa ja Tokiossa, joista käsin se tuottaa alansa johtavia digitaalisia palveluita, tuotteita ja strategioita.