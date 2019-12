Realia Group -konsernin henkilöstöjohtajaksi Marjo Pääkkö

Matti Bergendahl jättää tehtävänsä Realia Group -konsernin toimitusjohtajana - Hänen seuraajakseen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Kari Virta 1.10.2019 13:57:33 EEST | Tiedote

Viiden menestyksekkään vuoden jälkeen Realia Group -konsernin toimitusjohtaja Matti Bergendahl on irtisanoutunut ja jättää tehtävänsä siirtyäkseen uusin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Tästä johtuen Realia Group Oy:n hallitus on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa, että uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kari Virta. Karin tutustuminen Realia Group -konserniin alkaa lokakuun aikana ja hän aloittaa tehtävässään konsernin toimitusjohtajana 1.11.2019. Matti Bergendahl toimii Kari Virran tukena vuoden 2019 loppuun saakka. ”Olemme kiitollisia Matti Bergendahlin panoksesta Realia Group -konsernissa. Bergendahlin johdossa Realia Group -konsernista ja sen liiketoimintayksiköistä on kasvanut Pohjoismaiden johtava kiinteistöjohtamis- ja kiinteistönvälityspalveluiden asiantuntijakonserni, joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Bergendahlin toimikaudella 2014–18 konsernin liikevaihto on kasvanut 90 miljoonasta eurosta yli 140 miljoonaan euroon. Samana ajanjaksona konsernin kannattavuus on k