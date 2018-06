Realia Group -konsernin kasvu ja vahva kehitys jatkuivat vuonna 2017

Nicolas Chandou Realia Groupin hallituksen jäseneksi 15.2.2018 12:20 | Tiedote

Nicolas Chandou on nimitetty Realia Groupin hallituksen jäseneksi 1.2.2018 alkaen. Ranskalainen Chandou (s. 1979) on viimeksi toiminut ranskalaisen kiinteistöalan konserni Foncian Chief Financial Officer:ina vuosina 2011 - 2017. Tätä ennen Chandou työskenteli rahoitusalalla johtajana Hawkpointissa 2007 - 2011 sekä Associate:na Bank of Americassa 2004 - 2007.