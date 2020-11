Realistinen ja innostava teos kokonaisvaltaisesta ihonhoidosta

Ihoonsa tyytymätön eksyy helposti kosmetiikkamaailman viidakkoon löytämättä ratkaisuja iho-ongelmiinsa. Uutuuskirja Iho jota rakastat (Basam Books 2020) auttaa ymmärtämään oman ihon tarpeita.

“Karkeasti jaettuna puolet ihmisten iho-ongelmista johtuvat vääristä ihonhoitotottumuksista ja puolet kumpuavat syvemmältä sisäisistä tekijöistä. Keinot korjata nämä asiat ovat monelle täysin tuntemattomia ja tämän me haluamme korjata.”

Tänä päivänä ihonhoidosta on tarjolla enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin, mutta samaan aikaan ihmisillä on enemmän epävarmuuksia ja ongelmia ihonsa kanssa kuin koskaan aiemmin. Mistä tämä johtuu?

Kokonaisvaltaisen ihonhoidon asiantuntijat Veera Brückler, Kati Partanen ja Annina Francioso auttavat ihmisiä ymmärtämään ihoaan ja ihonhoitoa syvällisemmin ja laajemmin kuin miten ihonhoitoa perinteisesti lähestytään.

Kirja Iho jota rakastat –Opas, joka muuttaa kaiken mitä ajattelit ihonhoidosta on opas kosmetiikkaviidakon läpi seikkailemiseen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kokonaisvaltaisesta ihonhoidosta ja luonnonmukaisista ihonhoitomenetelmistä.

Iho jota rakastat antaa lukijalle perustietoa ihon hyvinvoinnista ihon biologian kautta ja auttaa ymmärtämään oman ihon tarpeita. Kirja esittää havainnollistavalla tavalla mitkä kosmetiikan raaka-aineet täyttävät tämän tarpeen ja mistä kosmetiikassa kannattaa maksaa saadakseen rahoilleen vastinetta. Lisäksi kirja käsittelee käytännönläheisesti asioita, jotka yleisimmin vaikuttavat iho-oireiden taustalla ja miten kukin voi omassa arjessaan tehdä parempia elämäntapavalintoja ihon terveyden hyväksi.

Kirjoittajat peräänkuuluttavat rennompaa otetta ihonhoitoon ja sitä, että ihon, jota rakastat, ei tarvitse olla aina täydellinen. Tärkeämpää on tietää mitä ihosi tarvitsee ja osata reagoida näihin tarpeisiin.

Kokonaisvaltainen terveys heijastuu ihossa ja siksi Veeran, Anninan ja Katin motto onkin ”ihonhoito, ihanan pinnallinen syy kiinnostua omasta hyvinvoinnista!”.

”Kosmetiikalla on vaikutusta hyvinvointiimme, ihomme kuntoon ja terveyteemme sekä ympäristöömme samalla tavalla kuin vaikkapa roskaruoalla. Kun ymmärrät tämän, voit itse tehdä päätöksen siitä, millaista kosmetiikkaa haluat käyttää – aivan kuten ruoankin suhteen. Sinun ei tarvitse olla ehdoton tässäkään asiassa, mikäli itse niin päätät. Tärkeintä on, että sinulla on riittävästi tietoa tehdäksesi tietoisen valinnan.”

Kirjoittajista:

Veera Brückler (KTM), Kati Partanen (KTM) ja diplomiravintoneuvoja Annina Francioso kanssa (HTM) ovat ihon biologian ja kosmetiikan asiantuntijoita. Poikkitieteellisen taustansa ja käytännön asiakastyönsä ansiosta kirjoittajat omaavat kattavan tietopohjan siitä, mitä terve iho tarvitsee niin ulkoisesti kuin sisäisesti.

