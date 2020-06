Reckless Love juhlistaa 10-vuotista uraansa soittamalla maailmanlaajuisen livestream-keikan!

10-vuotista debyyttialbumiaan ja kansainvälistä uraansa juhlistava, hyväntuulisen metallin sanansaattaja Reckless Love, astuu lauantaina 4.7.2020 klo 20.00 Helsingin Kulttuuritalon estradille. Osana menestyksekästä Sunborn Live Stream-konseptia esiintyvä Reckless Love on luvannut toteuttaa äärimmäisen viihdyttävän juhlakeikkastreamin.

Tämä 80-luvun vaikutteita häpeilemättä viljelevä ryhmä tuli ryminällä kotimaiselle musiikkikentälle julkaistessaan bändin nimeä kantavan debyyttialbuminsa 2010. Tie vei miehet vuosikymmenen mittaiselle seikkailulle isoja kertosäkeitään, isoja kitarasoundejaan ja isoja tukkiaan maailman isoille lavoille pyörittelemään. Siinä sivussa nelikko ehti julkaisemaan kolme albumillista lisää materiaalia, joista kultarajan rikkoneen Animal Attractionin 2012, sitä seuranneen Spiritin 2014 ja viimeisimpänä InVaderin 2016.

”Kymppivuotiskiertuetta ei päästy sattuneesta syystä tänä vuonna tien päälle juhlimaan, joten päätimme ottaa vallitsevasta tilanteesta kaiken mahdollisen irti ja järjestää maailmanlaajuiset – tajunnan räjäyttävät bileet faneillemme yhteisen kuljetun taipaleen kunniaksi. Parempaa paikkaa, eikä ajankohtaa voisi näille bakkanaaleille toivoa. Legendaarinen Kultsan lava keskellä Helsinkiä ja maailman kauneinta Suomen kesää. Bändi on parhaassa iskussaan ja erittäin nälkäinen tekemään parhaimman rokkistreamin mitä on nähty. Näitä tehdään vain tämä yksi. Streamien streami. Toista samanlaista et tule näkemään, etkä todellakaan halua missata tätä!” yhtyeen solisti Olli Herman taustoittaa.

Sunborn Live Stream-konsepti on interaktiivinen. Keikan aikana on mahdollista lähettää chat-viestejä, jakaa kuvia some-seinälle sekä kalliimpaan lipputyyppiin sisältyy meet & greet chat-osuus bändin kanssa keikan jälkeen. Sunborn Live Streamin tuottaa yhteistyössä Sunborn Live sekä Rajulive.

LA 4.7.2020 RECKLESS LOVE - WORLDWIDE LIVE STREAM

10th Anniversary Show From Kulttuuritalo, Helsinki (House Of Culture)

Showtime 20:00 (EET)

Standard Ticket 9,90€ - includes the access to watch the gig for 7 days

Fan Ticket 15,90€ - incl. the access to watch the gig for 7 days + meet & greet -chat session with band