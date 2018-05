Recover Nordic laajentaa pääkaupunkiseudulla - 3.5.2018 allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Recover Nordic Group ostaa WD Kuivaus Oy:n

WD Kuivaus on erikoistunut vesivahinkojen kartoitukseen, rakenteiden kuivauksiin sekä uudelleenrakentamiseen. WD Kuivaus on alan johtavia palveluntuottajia pääkaupunkiseudulla. Asiakaskunta on pääsääntöisesti isännöitsijöitä ja kiinteistönomistajia. WDK:n hankinta vahvistaa Recover Nordicin toimintaa pääkaupunkiseudulla.

WD Kuivaus Oy perustettiin Espoossa vuonna 1999 ja työllistää noin 20 henkilöä. Liikevaihto on neljä miljoonaa euroa. Recover Nordic Oy toimii kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Palvelut ovat vesivahinkojen ja palovahinkojen kartoitukset, rakenteiden purut, kuivaukset sekä uudelleenrakentaminen. Vakuutusyhtiöt ovat merkittävä asiakaskunta. Recover Nordic työllistää Suomessa yritysoston jälkeen 80 henkilöä ja liikevaihto on lähes kymmenen miljoonaa euroa. Recover Nordic Oy on osa Recover Nordic Groupia, joka toimii vahinko- ja teollisuuspalvelualalla Pohjoismaissa ja työllistää runsaat 1 800 henkilöä. Liikevaihto on 200 miljoonaa euroa. Recover Nordic Oy:n toimitusjohtaja Susanne Hellstrand kommentoi: ”Olemme erittäin iloisia siitä, että pystymme tällä yritysostolla vahvistamaan asemaamme pääkaupunkiseudulla. WD Kuivaus on hyvin hoidettu yhtiö, jolla on asiantunteva henkilöstö ja vahva asema asiakaskunnassaan.“ WD Kuivaus Oy:n toimitusjohtaja Niklas Karlsson sanoo ”Tuntuu hyvältä olla mukana rakentamassa johtavaa vahinkopalveluyritystä Suomessa, osana pohjoismaista organisaatiota.” WD Kuivaus Oy jatkaa toimintansa erillisenä yhtiönä Recover Nordic Oy:n sisaryhtiönä. Yhtiöt tekevät palvelutuotannossa ja projektien läpiviennissä läheistä yhteistyötä. Organisaatiorakenteisiin ei ole suunnitteilla muutoksia.

