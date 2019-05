Red Bull 400 - muistutus

Red Bull 400 juoksukilpailu järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 11.5. Lahden kilpailuun on ilmoittautunut yli 1000 juoksijaa joiden ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman ketterästi. Kisassa nähdään myös ammattiurheilijat Iivo Niskanen, Jonne Koski, Eero Ettala ja Ilkka Herola. Tapahtuma on nähtävissä suorana ISTV:ssä.

Hyvä median edustaja,



Red Bull 400 ylämäkijuoksukilpailu lähenee kovaa vauhtia - muistathan akkreditoitua tapahtumaan ajoissa, eli viimeistään perjantaina 10.5.



Kisaan osallistuvat ammattiurheilijat (Iivo Niskanen, Jonne Koski, Ilkka Herola ja Leevi Mutru) tulevat ravintola Voiton yhteydessä sijaitsevaan auditorioon lauantaina klo 11.30 jolloin heitä voi lyhyesti myös haastatella. Sama tila toimii median työskentelytilana ja jaamme siellä myös paikalle saapuville median edustajille mediapassit. --- Iivo Niskanen palaa lauantaina 11. toukokuuta monesta koitoksesta tutuksi tulleisiin maisemiin. Tällä kertaa sukset jäävät kotiin, sillä lajina on miehelle jo entuudestaan tuttu ylämäkijuoksu. Kyseessä Red Bull 400 -tapahtumassa, jossa juostaan 400 metrin pystysuora nousu mäkimontun pohjalta suurmäen huipulle. Takana on ehjä kausi ja pienen levon jälkeen katse on jo tulevassa kaudessa. Vauhtia Red Bull 400 kisaan Niskanen käy hakemassa Islannin laduilta toukokuun alussa. “Vaikka olisi kovakuntoinen niin se ei tarkoita automaattisesti menestymistä - tässä pärjää monen eri tyyppiset urheilijat ja kyseessä on ennenkaikkea niin erilainen kisa kuin muut" yli 1000 tuntia kuluneena kautena harjoitellut huippu-urheilija miettii. Niskasen omissa treeneissä käydään kestävyyden äärirajoilla mm. kovien intervalliharjoitusten avulla. Myös crossfit urheilija Jonne Koski on tottunut laittamaan kaikkensa peliin omassa lajissaan joten ei varmasti ole yllätys, että hän lähtee kokeilemaan myös Red Bull 400 juoksua Salpausselän suurmäkeen. Mutta se mikä voi yllättää on, että tämä on vasta Kosken ensimmäinen juoksukerta. Miehellä on kuitenkin selkeä käsitys siitä mitä on edessä. ”Itselle tulee mieleen vuoden 2016 CrossFit Games, jossa oli samantyylinen laji, kun tämä Red Bull 400. Tehtiin muutama crossfit liike ja sen jälkeen kannettiin kuntopalloa todella jyrkkää mäkeä ylös, mikä oli aika lailla 400 metriä. Puolessavälissä alkoi tuntua aika epätoivoiselta. Tuntui etteivät jalat liiku mihinkään ja koko kehossa on kauheat hapot. Ei voinut muuta kuin edetä aina askeleen kerrallaan ja olla katsomatta sinne ylös. Eli pitää vaan mennä metri metriltä eteenpäin ja kun alkaa sattua niin puskea vain eteenpäin,” tuumaa Koski. Niskanen ja Koski eivät suinkaan ole ainoat kisaan osallistuvat ammattiurheilijat. Yhdistetyn maajoukkuemies Ilkka Herola nähdään myös lähtöviivalla. Herola on yltänyt lähes joka kisassa palkintokorokkeelle ja tänä vuonna tavoite on olla kolmen parhaan joukossa. Helppoa se ei kuitenkaan tule olemaan koska kisassa erot venähtävät aika äkkiä.”Ensimmäinen sija on ollut jo pari kertaa lähellä, mutta sanotaanko että siinä kohtaa kaiken pitää mennä aika nappiin. Tähän pääseminen vaatisi todennäköisesti kuitenkin jonkun muun pientä epäonnistumista." Herola naureskeli. Viimeiset metrit taittuvat Niskasella puhtaan kilpailuvietin voimin, "Ei tarvi kuin pikkaisen silmäkulmasta vilkaista, ja nähdä kun kavereita tulee molemmin puolin rinnalle, niin lähtee se extravaihde päälle." Mutta kuitenkin suurin innoittaja miehellä taitaa olla selvyyden saaminen naapuruston herruudesta. ”Ei yhdistetyn urheilijalle voi hävitä. Viimeksi Lahdesta samalla kyydillä palatessa, Ilkan kotimatka taisi tuntua hieman pitkältä, joten ehkä voisi olla parempi antaa Ilkan pärjätä niin olisi kivempi kotimatka." Mutta löysää ei tulla antamaan, vaan taisto käydään loppuun asti tunteella. Kuvat ja videot Kuvia ja videoita vapaasen editoriaaliseen käyttöön > Red Bull 400 koostevideo 2018: https://bulldrive.redbull.com/dl/yarlEIEvjJ Muut kuvat ja videot: https: https://www.redbullcontentpool.com/search?q=red%20bull%20400%20lahti ISTV live: https://www.is.fi/muutlajit/art-2000006095217.html Tapahtuman aikataulu 09.00 Ilmoittautuminen aukeaa

12.00 Ilmoittautuminen päättyy

12.30 Naisten alkuerät

13.15 Miesten alkuerät

14.15 Naisten viesti

14.30 Miesten/seka-viesti

14.45 Naiset, B-finaali

14.55 Naiset, finaali

15.05 Miehet, B-finaali

15.15 Miehet, finaali

15.30 Palkintojenjako



*aikataulu on suuntaa antava. Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. Lisätiedot: Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com

040 5368 509

