Red Bull 400 -juoksukilpailussa nähtiin huikeita yksilösuorituksia ja tehtiin kaikkien aikojen mäkiennätys

Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailu järjestettiin jälleen Lahden suurmäessä lauantaina 28.8. Kilpailussa nähtiin yhteensä noin 1100 kuntoilijaa ja urheilijaa, jotka lähtivät haastamaan itseään ja valloittamaan legendaarista Lahden suurmäkeä. Miesten kilpailun voiton otti ylivoimaisesti norjalainen lajin maailmanmestari Erik Resell ja naisten sarjassa kirkkaimman pokaalin nappasi ensimmäistä kertaa kisaan osallistunut Emmi Löfberg.

Neljättä kertaa Lahdessa järjestetty Red Bull 400 -kilpailu keräsi paikalle jälleen yli tuhatpäisen joukon urheita juoksijoita, jotka lähtivät valloittamaan legendaarista Salpausselän suurmäkeä. Miesten ja naisten alkuerät juostiin 40-50 kilpailijan starteissa. Miesten sarjassa alkueriä oli yhteensä 20 ja naisten sarjassa kymmenen. Naisten ja miesten yksilösarjojen lisäksi Lahdessa kisattiin tänä vuonna perinteiseen tapaan myös naisten ja miesten viesteissä, sekä sekaviestissä.

Miesten A-finaalista muodostui vakuuttava norjalaisnäytös – maailmanmestari Erik Resell pinkoi ylivoimaiseen voittoon

Miesten vuoden 2021 Red Bull 400 -kisassa nähtiin yksipuolinen esitys, kun norjalainen lajin maailmanmestari Erik Resell kirjautti uuden mäkiennätyksen kivuten Lahden suurmäen huipulle digitaalien pysähtyessä aikaan 2:57. Entinen mäkiennätys murskaantui 33 sekunnilla. Pikaluistelutaustan omaava norjalaisjuoksija oli myös alkuerien nopein ja hallitsi finaalia lähdöstä aina mäkitornin huipulle asti.

”Voitto tuntuu todella hyvältä. Pikaluistelussa tarvitaan kovia ja raskaita harjoitteita, jotka palvelevat hyvin myös ylämäkijuoksua. Nautin tästä tapahtumasta ja rakastan haastaa itseäni fyysisesti. Lahti oli mahtava paikka kilpailla, toivottavasti pääsen tänne juoksemaan uudestaan tulevaisuudessa”, tunnelmoi Resell juoksunsa jälkeen.

Alkuerien kolmanneksi nopeimman ajan juossut Joni Palin kiri A-finaalin kakkoseksi ajalla 3:28. Michael Fahrni taisteli itsensä lopulta kolmanneksi jääden Palinista viisi sekuntia.

Vuoden 2020 Red Bull 400 -kilpailun voittaja Tuomo Lahtisella oli tällä kertaa tyytyminen kahdeksanteen sijaan. Vancouverin olympialaisissa Suomea yhdistetyn hiihdossa edustanut Lari Lehtonen päätyi A-finaalin sijalle 14.

Miesten B-finaalin voittoon juoksi Vili Sipilä. Toisena maaliin ennätti Kalle Linnasaari, kuuden sekunnin erolla kolmanneksi sijoittuneeseen Janne Keinäseen.

Naisten sarjan mestaruus ratkesi trillerin päätteeksi – Emmi Löfbergistä suurmäen kuningatar ensimmäisellä yrittämällä

Naisten sarjassa saatiin uusi mestari, kun ensimmäistä kertaa Red Bull 400 -kilpailuun osallistunut Emmi Löfberg kiri ilmiömäisesti viimeisillä metreillä A-finaalin voittoon ohi alkuerissä kovinta vauhtia pitäneen Heidi Vaahterinen-Mustosen. Finaalista muodostui lopulta yksi tapahtuman historian kovimmista kaksinkamppailuista ja puomilla kärkijuoksijoiden eroksi kirjattiin ainoastaan yksi sekunti Löfbergin hyväksi. Alkuerien toiseksi nopeimmalla ajalla finaaliin selviytynyt Mila Koljonen oli A-finaalin kolmas.

”Tosi hyvältä tuntuu, väsyttää vaan tosi paljon. Tämä oli ensimmäinen kerta tässä kilpailussa, joten sen kummempaa taktiikkaa ei ollut. Lähdin mukaan kokemuksesta, kiva päästä tuntemaan, miltä tuo nousu tuntuu. Omat ominaisuudet pääsivät varmasti parhaiten esiin vasta matkan puolivälissä. Kisassa tarvitaan vääntöä ja sitä onneksi löytyy. Voittoa tulee juhlittua varmaankin kotona, iltapalaa ja nukkumaan”, Löfberg kommentoi hymy huulillaan kilpailun tauottua.

Naisten B-finaalissa nopeimmin neljänsadan metrin matkan taittoi Venla Lindstöm, ajalla 5:16. Laura Kurki ja Katja Helander kävivät tasaisen kamppailun seuraavista sijoista. Lopulta Kurki nappasi kakkostilan sekunnin erolla Helanderiin, joka jätettiin kolmanneksi.

Valta vaihtui miesten viestissä

Lahdessa kilpailtiin edellisten vuosien tapaan myös viestikilpailuissa kolmessa eri kategoriassa. Viestissä (4x100m) juostaan naisten ja miesten yksilösarjojen tapaan aina Salpausselän suurmäen vauhtimäen huipulle asti.

Miesten viestikilpailussa saatiin myös uusi voittaja. Vuoden 2020 Red Bull 400 -kakkonen, Team Siemenlingot (Joonas Matikainen, Oskari Jalonen, Roope Vuohenkunnas, Akseli Kivelä), nappasi hyvän loppukirinsä ansiosta viestin ykköspaikan ennen Hympyrä Swimclubia. Moninkertainen Red Bull 400 -mestari mestari Team Estonia jätettiin tylysti kolmannelle sijalle.

”Viime vuoden hopea jäi vähän kalvamaan, niin tultiin kirkastamaan sitä. Taktiikkana meillä oli, että laitetaan maksimit tiskiin, ei siinä paljon muuta mietitty. Kaikki tekivät osuutensa hienosti ja loppukiri vain kruunasi suorituksen. Tämä on super hyvä tapahtuma, kaikki ovat hyvällä fiiliksellä. Ainoa miinus on, että välillä hapottaa pirusti”, Team-Siemenlingot summasivat lauantain suoritustaan.

Naisten viestifinaalissa voittoon juoksi Helsinki Ski Club #1 / Miks Ylämäkeen

”Aivan mahtava fiilis. Hieno tapahtuma kaiken kaikkiaan. Meillä oli taktiikkana mennä täysiä. Ja sitten kun alkaa hapottaa, mennään edelleen täysiä. Voitonjuhlat ovat varmaan aika kevyet, eiköhän tästä lähdetä kotiin nukkumaan. Tulemme ensi vuonna varmasti takaisin Lahteen.” Helsinki Ski Club #1 / Miks Ylämäkeen -joukkue avasi fiiliksiään Red Bull 400 -juoksun jälkeen.

Voittajajoukkueessa juoksivat Heini Maunuksela, Oona Hakola, Joanna Laakso ja Helka Mäkelä.

Team Estonia juhli sekaviestin voittoa

Joukkuetta edustivat Lisli Pak, Lauri Tanner, Andreas Ruusmaa ja Kaur Sokmann.

”Kolmelle meistä tämä oli ensimmäinen kerta tässä kilpailussa, joten totta kai olemme tyytyväisiä voittoon. Olimme miettineet taktiikkaa etukäteen, lähinnä järjestystä eri viestiosuuksilla. Tietenkin meillä on huippu tiimi ja kaikki osaavat pitää hauskaa. Tämä on hyvän mielen tapahtuma ja sitä me todella saimme. Tänään juhlimme porukalla tätä voittoja ja uskoisin, että tulemme ensi vuonna puolustamaan voittoamme”, Team Estonia -joukkueesta pohdittiin illan päätteeksi.

Red Bull 400 järjestettiin tänä vuonna seitsemättä kertaa Suomessa. Vuosina 2014-2016 huippusuosion saavuttanut tapahtuma järjestettiin Kuopion Puijolla, ja Lahdessa kilpailtiin nyt neljäntenä vuotena peräkkäin. Red Bull 400 näkyi suorana lähetyksenä ISTV:stä. Tallenne tapahtumasta tulee katsottavaksi ensi viikolla.

Ensi vuoden Red Bull 400 -kilpailu järjestetään Lahden suurmäessä 3.9.2022.