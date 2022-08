Red Bull 400 kokoaa jälleen Lahden suurmäkeen tuhatpäisen määrän juoksijoita joiden joukossa nähdään myös Iivo Niskanen

Red Bull 400 laittaa juoksijoiden kestävyysominaisuudet äärimmäiseen testiin, kun vastassa on 400 metrin lähes pystysuora nousu mäkimontun pohjalta suurmäen huipulle asti. Jokaisen juoksijan tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa, joka on kiinnitetty suurmäen alastulorinteeseen. Lahden suurmäen rinnekin on jo jyrkimmillään 34,7 astetta, mutta todellinen viimeinen maitohappoannos tarjoillaan vauhtimäessä, jota noustaan peräti 38,64 asteen kulmassa .

Red Bull 400 on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 2015 Puijon hyppyrimäkeä lähti valloittamaan 400 urheilijan joukko, mutta vuonna 2020 Lahden betonissa voimiaan mittasi peräti 1300 kilpailijaa . Kasvanut kiinnostus on näkynyt myös kansainvälisten kilpailuiden määrässä. Kaikkien aikojen ensimmäinen Red Bull 400 -kilpailu järjestettiin vuonna 2011 Itävallan Kulmissa ja joka vuosi sen jälkeen sadat mies- ja naisurheilijat ovat ilmoittautuneet mukaan rikkomaan rajansa ”maailman rankimmassa 400 metrin kisassa”.

Tuoreessa Cooperin testissä huikean tuloksen juossut Iivo Niskanen lähtee parin vuoden tauon jälkeen maltillisin tavoittein vuoden 2022 Red Bull 400-ylämäkihaasteeseen. "Lähtökohtaisesti, kun selvitään vammoitta sinne mäen päälle, niin se on ihan hyvä. Ei varmaan sitä voisi kuvitella, että joku sille kaverille (Erik Resell) pärjää, joka voitti viime vuonna. Tai jos joku Erikille pärjää, niin on saanut jo tehdä oikeasti töitä tuon lajin parissa spesiifisti, kun on reisissä jerkkua suhteessa kehon painoon aika paljon enemmän kuin meikäläisellä. Ei ole menestystä niitetty aiemmin tässä kisassa niin voi lähteä ilman paineita".

Lopuksi Niskanen heittää vielä leikkimielisen haasteen urheilijakollegalleen ja Red Bull 400 -konkarille Jonne Koskelle: "Saa nähdä onko Jonne sisuuntunut viime kerrasta minkä verran, että kuinkahan paljon tulee siitä innostuttua ja treenattua tähän kisaan. Viimeksihän Koski oli ihan kesy, että voidaan vähän ärsyttää sitä jos Jonne tarjoaisikin tiukemman haasteen tällä kertaa".

Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailu järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 3.9.2022. Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy. Tapahtuman juontavat muun muassa radiosta tuttu tutkapari Juuso "Köpi" Kallio ja Ville "Viki" Eerikkilä.

ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä.

Median edustajilla mahdollisuus osallistua kilpailuun

Median edustajilla on myös mahdollisuus kokea tapahtuma parhaimmillaan, eli juoksukengät jalassa. Jos haluat lähteä mukaan testaamaan elämäsi rankimmat 400 metriä, ilmoitathan siitä akkreditoinnin yhteydessä.

Tapahtumaan voi akkreditoitua 2.9.2022 asti sähköpostitse osoitteeseen: pia.kaipainen@redbull.com

Tapahtuman aikataulu:

17.30 Naisten alkuerät

18.20 Miesten alkuerät

19.45 Naisten viesti

20.00 Miesten viesti

20.15 Sekaviesti

20.25 Naisten finaalit

20.45 Miesten finaalit

21.10 Palkintojenjako

*pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tapahtuman tulosseuranta:

https://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=5728&language=fi&ignoreuseragent=true

Mikä Red Bull 400?

Red Bull 400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu ikonisissa lokaatioissa ympäri maailman, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014-2016. Lahdessa Red Bull 400 on järjestetty aikaisemmin vuosina 2018, 2019, 2020 ja 2021. Kyseessä on kilpailu, johon kannattaa lähteä tosissaan, mutta ei totisesti. Jokaisen lähtöviivalle asettuvan kilpailijan ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa.

Vuonna 2021 miesten sarjassa voiton vei norjalainen Erik Resell, ja naisten sarjassa korkeimmalle palkintokorokkeelle nousi Emmi Löfberg. Kilpailuun on osallistunut vuosien aikana useita kansainvälisen tason huippu-urheilijoita, kuten olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi sekä yhdistetyn maajoukkueurheilijat Ilkka Herola ja Leevi Mutru.

Kuvat ja videot vapaasen editoriaaliseen käyttöön:

https://www.redbullcontentpool.com/search?sort=-firstActivationTimestamp&q=red%20bull%20400%20lahti&facet:mediaType=Video

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala