Red Bull 400 palaa Lahteen elokuun lopussa – ISTV näyttää kesän rankimman juoksutapahtuman suorana lähetyksenä!

Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailu järjestetään kolmantena vuotena peräkkäin Lahden suurmäessä lauantaina 29.8.2020. Loppuunmyytyyn tapahtumaan on ilmoittautunut 1500 urheaa juoksijaa, jotka lähtevät ottamaan mittaa itsestään, toisistaan ja legendaarisesta Lahden suurmäestä. Kisassa nähdään myös ammattiurheilijat Jonne Koski ja Eero Ettala. ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä.

Kesän rankin juoksukilpailu, Red Bull 400, järjestetään tänä vuonna Suomessa kuudetta kertaa. Kuopion Puijolla juostiin kilpaa vuosina 2014-2016 ja kahtena edellisenä vuotena huippusuosittu juoksutapahtuma on järjestetty Lahden suurmäessä.

Red Bull 400 laittaa juoksijoiden kestävyysominaisuudet äärimmäiseen testiin, kun vastassa on 400 metrin lähes pystysuora nousu mäkimontun pohjalta suurmäen huipulle asti. Jokaisen juoksijan tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa, joka on kiinnitetty suurmäen alastulorinteeseen.

Lahden mäkimontussa nähdään elokuun viimeisenä viikonloppuna itsensä haastavien kuntourheilijoiden lisäksi useita ammattiurheilijoita. Lähtöviivalle asettuvat mm. Suomen tunnetuin crossfit-urheilija Jonne Koski, sekä lumilautailija Eero Ettala.

Toista kertaa Lahteen juoksemaan saapuva Koski valmistautuu parhaillaan lokakuussa järjestettäviin crossfitin MM-kisoihin. Vajaan kahden kuukauden päässä odottavat CrossFit Gamesit ovat Koskelle jo uran kuudennet.

Viime vuoden Red Bull 400-kilpailu jäi pysyvästi myös kovakuntoisen crossfit-urheilijan mieleen, sillä Lahden suurmäki on valtava haaste myös ammattiurheilijoille.

”Se oli erittäin hapokas kokemus. Teen omassa lajissani päivittäin kovia treenejä, ja Red Bull 400 menee heittämällä samaan kategoriaan. Omat crossfit-kisat peruuntuivat keväältä ja sellainen selkeä tavoitteellisuus harjoittelustani katosi hetkeksi. Nyt olen pystynyt treenaamaan pari edellistä kuukautta todella kovaa. Red Bull 400 toimii itselleni hyvänä harjoituksena ja välitestinä. Odotan kisaa suurella innolla”, Koski kertoo.

Koski eteni viime vuonna alkueristä A-finaaliin, mutta ei pystynyt nousemaan mukaan voittotaisteluun. Koski uskoo, ettei hänen fysiikallaan välttämättä taistella tälläkään kertaa podium-paikoista, mutta tavoite on kuitenkin päästä lähemmäksi kärkikymmenikköä.

”Viime vuonna yritin roikkua Iivo Niskasen kyydissä. Alkuerän jälkeen finaalissa alkoi ehkä vähän massa painamaan, ja hyydyin loppua kohden. Suoriuduin kuitenkin omasta mielestäni hyvin. Olen tyytyväinen, jos pääsisin tällä kertaa vähän lähemmäksi kärkeä, enkä häviäisi niin montaa minuuttia voittajalle. Tänä vuonna haluan päihittää ainakin Eero Ettalan. Eeroa vastaan on aina hauska kisata”, Koski sanoo. ”Luultavasti tulee kuitenkin käymään niin, että sisäinen kilpailuviettini syttyy ja lähden heti startista juoksemaan kärjen tahdissa. Eiköhän se kostaudu viimeistään puolessa välissä, kun tulee kirjaimellisesti seinä vastaan”, Koski nauraa.

Eero Ettala juontaa tapahtuman yhdessä Juuso "Köpi" Kallion kanssa ja valmistautuu samalla Salpausselän suurmäen valloittamiseen

Lumilautailun suurimpiin pioneereihin lukeutuva Eero Ettala on todellinen Red Bull 400-konkari, sillä hän osallistuu tapahtumaan jo neljättä kertaa. Tapahtuman juontajana jo aikaisempina vuosina toiminut Ettala on ehtinyt juontamisen ohessa myös itse kiipeämään Lahden suurmäkeä ylös alkuerissä.

Ettalan mielestä koukuttavinta Lahden suurmäen valloittamisessa on suorituksen jälkeinen fiilis, jota ei pysty sanoin kuvailemaan.

”Red Bull 400 on itselleni yksi kesän kohokohdista. Siitäkin huolimatta, vaikka 400 metrin ankara pyrähdys on ollut jokaisella kerralla yhtä hirvittävä kokemus. Salpausselän suurmäki on valtava haaste aivan jokaiselle. Pidän itseni haastamisesta, kuten varmasti kaikki muutkin tähän kilpailuun osallistuvista juoksijoista”, Ettala tunnelmoi.

Miesten ja naisten yksilösarjojen alkuerissä juostaan 300 metrin matka alastulomäen kummulle. Alkuerien 60 nopeinta ja sinnikkäintä selviää A– ja B–finaaleihin (30+30), joissa juostaan täysi 400 metrin matka hyppyrimäen huipulle saakka. Yksilösarjojen lisäksi kilpailijat voivat osallistua neljän hengen joukkueilla viestikilpailuun ja sekaviestiin.

”Alkuerissä painetaan ainoastaan hyppyrinnokalle, mutta jo sinne asti pääseminen on kova suoritus. Olen melko tyytyväinen, että olen joka kerta suoriutunut sen verran huonosti, etten ole päässyt finaaliin. Jos osallistuu vielä yksilösarjan lisäksi viestiin, niin pääsee – tai oikeastaan joutuu – tekemään lyhyessä ajassa jopa kolme suoritusta peräkkäin. Ei todellakaan käy kateeksi”, Ettala nauraa.

Red Bull 400 -juoksutapahtuma järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 29.8.2020. ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

RED BULL 400 – 2020

15.08.2020 Puola | Zakopane

22.08.2020 Slovakia | Strbske Pleso

29.08.2020 Suomi | Lahti

19.09.2020 Venäjä | Chaikovsky

Itävalta | Bischofshofen (pvmäärä vahvistamatta)

Mikä Red Bull 400?

Red Bull 400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu ikonisissa lokaatioissa ympäri maailman, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014-2016. Lahdessa Red Bull 400 on järjestetty aikaisemmin vuosina 2018 ja 2019. Kyseessä on kilpailu, johon kannattaa lähteä tosissaan, mutta ei totisesti. Jokaisen lähtöviivalle asettuvan kilpailijan ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa.

Vuonna 2019 miesten sarjassa voiton vei slovenialainen ammattipyöräilijä Martin Kozelj, ja naisten sarjassa korkeimmalle palkintokorokkeelle nousi Mila Koljonen. Kilpailuun on osallistunut vuosien aikana useita kansainvälisen tason huippu-urheilijoita, kuten olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi, ja yhdistetyn maajoukkueurheilijat Ilkka Herola ja Leevi Mutru.

KATSOJAINFO

Voiko tapahtumaa tulla seuraamaan paikan päälle?



Kyllä voi! Tapahtuma on ilmainen katsojille. Alueelta löytyy useita hygieniapisteitä ja yleisölle on varattu reilusti katsomotilaa riittävillä turvaväleillä.

Milloin kilpailu alkaa ja moneltako paikalle kannattaa saapua?



Ensimmäinen alkuerä starttaa klo 12.30 ja päivä huipentuu palkintojenjakoon kello 17.00. Katso kilpailun tarkempi aikataulu alta.

Huomioithan, että aikataulu on suuntaa-antava ja pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

En ole koskaan käynyt Lahdessa. Mistä löydän tietoa kaupungista?

Kaikki oleellinen tieto Lahden kaupungista löytyy osoitteista www.lahti.fi ja www.visitlahti.fi

Miten saavun Lahteen?

Lahteen on helppo tulla kaikista ilmansuunnista eri puolilta Suomea. Kaupunkiin voi matkustaa esimerkiksi junalla, linja-autolla tai omalla autolla. Lue lisää Lahden joukkoliikenteestä täältä.

Miten pääsen tapahtumapaikalle?



Red Bull 400 järjestetään Lahden suurmäessä (Salpausselänkatu 2, Lahti). Esimerkiksi Lahden Matkakeskukselta on noin 1,5 kilometrin pituinen kävelymatka tapahtuma-alueelle. Suosittelemme saapumaan tapahtumaan mahdollisuuksien mukaan kävellen, pyöräillen tai joukkoliikennettä hyödyntäen.

Saanko tuoda tapahtumaan ruokaa tai juomaa?

Ehdottomasti, ja se on jopa suositeltavaa! Omat eväät ovat sallittuja tapahtuma-alueella. Paikalta löytyy myös K-Marketin pop-up-kauppa sekä ravintola Voitto, jotka palvelevat sekä katsojia että kilpailijoita janon tai nälän yllättäessä.

Voinko ottaa koirani mukaan tapahtumaan?



Tottakai! Huolehdithan kuitenkin koirasi puolesta tapahtuma-alueen siisteydestä.

Voihan rähmä! En pääse paikan päälle Lahteen kannustamaan. Mitä teen?



Ei hätää! ISTV lähettää koko kilpailun suorana lähetyksenä, joten ei muuta kuin kisastudio pystyyn. Kilpailuosuudet selostaa Toni Saukkola ja kommentaattorina toimii Ilmari Pitkänen. Tallenteet kaikista alkueristä, viesteistä ja finaaleista tulevat katsottavaksi jälkikäteen.

Mistä voin seurata uusimpia uutisia ja päivityksiä tapahtumasta?



Tuoreimmat uutiset ja päivitykset saat seuraamalla @redbullsuomi Instagram-tiliä ja osallistumalla Red Bull 400 – Lahti 2020 Facebook-tapahtumaan. Pidäthän silmällä myös kilpailun virallista hashtagia #RedBull400 ja jaa omat kokemuksesi tapahtumasta!

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala

Tapahtuman aikataulu – 29.08.2020 Lahti



08:00 Numeroiden haku*

12:00 Numeroiden haku päättyy

12:15 Yhteisalkulämmittely

12:30 Naisten alkuerät

13:30 Miesten alkuerät

15:15 Naisten viesti

15:30 Miesten viesti

15:45 Sekaviesti

16:00 Naiset, B-finaali

16:15 Naiset, A-finaali

16:30 Miehet, B-finaali

16:45 Miehet, A-finaali

17:00 Palkintojenjako

17:30 Tapahtuma päättyy



* ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon verkossa

Aikataulu on suuntaa-antava. Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

Lisätiedot:

Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com