Red Bull BC One Cypher Finland tuo taas breikkauksen huiput Kallio Block Partyille

Elokuun 3. päivä järjestettävä Red Bull BC One Cypher Finland kilpailu vie katutanssin treenisaleista takaisin kaduille. Illan tiukoissa battleissa valitaan Suomen edustajat (b-boy & b-girl) alan suurimpaan kilpailuun ja BC One maailmanfinaaliin joka järjestetään Intian Mumbaissa. Vierastuomarina illan kisassa toimii maailmankuulu RoxRite (Red Bull BC One Allstars), breakdancen maailmanmestari Yhdysvalloista.

Red Bull BC One on vuodesta 2004 saakka järjestetty, maailman suurin ja merkittävin breakdance-soolokilpailu. Pitkin vuotta, ympäri maailmaa järjestetään Red Bull BC One Cypher -osakilpailuja, joista voittajat lennätetään maailmanfinaaleihin ottamaan mittaa kutsuvieraita vastaan. Kiertävä finaali taistellaan tänä vuonna Intian Mumbaissa 9. marraskuuta. BC Onen sarjat ovat 1vs1 b-boy, sekä ensimmäistä kertaa Suomessa naisten sarja 1vs1 b-girl.

Miesten sarjassa tullaan näkemään myös Suomen breikkiskenen eliittiin kuuluva Johannes "Hatsolo" Hattunen. Hattunen palasi vasta Kiinasta jossa järjestettiin ensimmäiset breikkauksen MM-kisat. Suomalainen pokkasi kovatasoisessa kilpailussa sijan 24. Breikkauksen ollessa ehdolla Pariisin 2024 olympialaisten viralliseksi lajiksi myös harjoittelumotivaatio on saanut uutta potkua. "Täytyy sanoa, että pitkään aikaan ei ole ollut näin motivoitunut olo treenata. Tässä on viisi vuotta aikaa valmistautua kisoihin - tarkoituksena on rikkoa ennakkoluuloja ja olla 39-vuotiaana Pariisissa edustamassa Suomea". Red Bull BC One konsepti on Hattusen mielestä toiminut erinomaisena ponnahduslautana monelle breikkaajalle. "BC One on antanut platformin sille, että on saanut olla oma itsensä, luoda uraa lajin parissa ja erottua joukosta. Se mahdollisti aikoinaan myös sen, että pystyi elämään täyspäiväisesti breikillä."



Tapahtuma alkaa klo 14, osoitteessa Ensi Linja 2 (Saiffan katutanssilava) ja jatkuu aina klo 18 asti. Kilpailun jälkeen on mahdollista osallistua myös kaikille avoimiin workshoppeihin.

OHJELMA:



Tuomarit:



RoxRite (Red Bull BC One Allstars, USA)

Taya (Flow Mo Crew)

SlyrreÄs (Toistuvat Yllätykset)



DJ't:

R2ISDJ2 (Toivottavat Yllätykset, Free Down Crew)

Focus (Flow Mo Sounds)



Host:

Wartecs (Flow Mo)



Kutsuvieraat, B-Boy Great 8:

Slick Nick (Free Down Crew, Flow Mo Anniversary best Finnish)

Hatsolo (Flow Mo Crew)

Hoo Hoo (Joensuu Bboys)

Sparks (Flow Mo Crew)

Kifle (Free Down Crew, Toistuvat Yllätykset)

Harlin (KKC)

Twisted (Floorphilia)

Thaimo (Moon Freeze)



Kutsuvieraat, B-Girl Great 2

Ramona (Floorphilia)

Rose-1 (Eccentric Squad)

Kuvat / videot:

High-res kuvia, videoita ja muita materiaaleja > Red Bull BC One Media Room / Red Bull Content Pool.

Red Bull BC One sosiaalisessa mediassa:



Instagram, Facebook



Lisätietoja:

Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com

p. 040 5368 509

www.redbull.com/fi-fi/events/red-bull-bc-one-finland-cypher