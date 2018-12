Red Bull Crashed Ice -kausi starttaa Japanissa – alamäkiluistelijat ovat valmiina MM-kamppailuun

Historian 19. Red Bull Crashed Ice -kausi starttaa Japanin Yokohamasta, kun alamäkiluistelijat päästetään jälleen irti 7. - 8. joulukuuta. Yli 1000 urheilijaa 22 maasta ja viidestä eri maanosasta kilpailee tällä kaudella naisten-, miesten- ja nuorten maailmanmestaruudesta maailman nopeimmassa luistelulajissa. MM-taistossa on mukana myös useita suomalaislaskijoita, jotka odottavat tulevaa kautta malttamattomana – sekä kovin odotuksin.

Suomalaiset alamäkiluistelijat suuntaavat joulukuun alussa tutustumaan Japanin maisemiin matkustaessaan historian ensimmäiseen Aasiassa järjestettävään Red Bull Crashed Ice -osakilpailuun. Onnistuneiden kesätreenien jälkeen urheilijat odottavat jo innolla kauden avausta ja ensimmäistä kisaa, jossa päästään jälleen testaamaan lajin huippujen taso.

Joni Saarinen, 20 sijoittui viime kaudella nuorten MM-sarjan viidenneksi ja päätti kautensa miesten MM-sarjassa 51. sijalle. Alkavalla kaudella hänelle kelpaa ainoastaan juniorisarjan voitto.

- Ainoa tavoite tälle kaudelle on voittaa juniorisarjan mestaruus ja tietysti kilpailla mahdollisimman hyvin myös miesten sarjassa, kertoo Saarinen.

Nuori mies on suhtautunut kesäharjoittelun vakavasti, sillä hänellä on ollut kuluvan vuoden huhtikuusta lähtien henkilökohtainen fysiikkavalmentaja. Saarisen omien sanojen mukaan kisamenestys ei tule jäämään ainakaan fyysisestä kunnosta kiinni, sillä siihen ollaan keskitytty koko kesä.

- Odotan innolla Japanin kisaa ja kauden starttausta. En ole ennen käynyt Japanissa, joten on kiva, että kisat rantautuvat sinne. Hyvällä fiiliksellä lähdetään ja kauteen ollaan valmiita, hän summaa.

Saarisen kilpaveljeltä Mirko Lahdelta, 22 taskusta löytyy jo kaksi nuorten MM-kultaa, jotka ovatkin kasvattaneet miehen nälkää entiseestään. Mäntsälästä maailmalle ponnistanut Lahti on treenannut kovaa ja monipuolisesti koko kesän – aikaa hän on viettänyt erityisesti rullaluistimilla.

- Kesän treenit menivät hyvin ja ulkona pyrittiin treenaamaan niin kauan kuin ilmat vain sallivat. Treenit on pyritty pitämään mahdollisimman monipuolisina, mutta erityisesti keskityttiin rullaluistimilla treenaamiseen. Myös mentaalivalmentajan kanssa tuli treenattua tuttuun tapaan, tiivistää Lahti.

Japanissa laskijat kohtaavat aivan uudenlaisen haasteen, lajin rantautuessa ensimmäistä kertaa Aasiaan. Lahden katse onkin suunnattu jo ensimmäiseen kisaan ja pidemmälle: ryminällä lajin terävimpään kärkeen murtautuneen suomalaisen tavoite on podium-sijoitus jokaisessa miesten MM-sarjan osakilpailussa.

- Fiilikset ovat tosi hyvät ja kun kaikki paikat ovat kunnossa, voi kauteen lähteä rennoin mielin. Odotan innolla, että pääsen keskittymään vain miesten sarjan kisoihin. Viime vuonna pääsin jo lähelle kärkisijoituksia myös miesten kisoissa ja tänä vuonna otetaan podiumpaikkoja. Kaikissa kisoissa lähden tavoittelemaan finaalipaikkaa ja sijoitusta kärkikolmikossa. Kauden jälkeen olen tyytyväinen, jos olisin koko MM-sarjassa viidentenä, kertoo Lahti tavoitteistaan kaudelle.

Myös alamäkiluistelukonkari Paavo Klintrup, 29 starttaa uuteen kisakauden tulevana viikonloppuna. Klintrup lähtee tekemään omaa suoritusta eikä koe, että nuoremmista laskijoista olisi hänelle suurta haastetta.

- Kyllä meidän junioreilla on vielä matkaa ja kovaa työtä edessä. Tietty muuan Lahdella saattaa olla saumaa jopa kisan voittoon, naurahtaa Klintrup.

Myös Klintrup on odottanut innolla kauden avauskisaa, sillä myöskään hän ei ole vieraillut maassa aiemmin.

- Kyllähän siitä aina huomaa syksyisin, kun illat alkaa pimenemään, että alkaa odottaa kisoja. En ole aiemmin käynyt Japanissa, joten on hienoa tutustua uuteen kulttuuriin ja muutenkin nähdä millaisen radan ja kisatapahtuman he saavat aikaan, kertoo poliisina työskentelevä Klintrup.

Oululainen on panostanut kesällä varsinkin fysiikkatreeneihin ja harjoitustunteja on kertynyt paljon. Ensimmäinen kisa on kuitenkin miehen omien sanojen mukaan aina arvoitus.

- Ensimmäisessä kisassa nähdään missä kunnossa itse oikeasti on ja millaisessa kunnossa muut ovat.

- Itse lähden kuitenkin kauteen luottavaisin mielin ja samalla tavoitteella kuin aiemmin: finaalinelikkoon pitää päästä, Klintrup linjaa päättäväisenä.

Japanin Yokohamassa tulevana viikonloppuna laskettavassa Red Bull Crashed Ice -osakilpailussa alamäkiluistelijat päästetään irti ensimmäisen kerran Aasian mantereella. 350 metrisellä jääradalla käytävä vauhdikas kisa on katsottavissa lauantaina 8. joulukuuta Yle Areenasta klo 11.50 ja Yle TV2 -kanavalta klo 21.00.

Kauden toinen Red Bull Crashed Ice -osakilpailu käydään Suomessa, Jyväskylässä 2. helmikuuta. Tapahtuma järjestetään toistaiseksi viimeistä kertaa Jyväskylän Laajavuoressa ja tapahtumaan on ensimmäistä kertaa vapaa pääsy.

Alamäkiluistelun MM-sarja 2018-2019

7.-8.12.2018 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Yokohama, Japani

5./6.1.2019 ATSX 250 Judenburg, Itävalta

19.1.2019 ATSX 250 Rautalampi, Suomi

26.1.2019 ATSX 500 Igora, Pietari, Venäjä

2.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Jyväskylä, Suomi

8.-9.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Boston (MA), Yhdysvallat

16.2.2019 ATSX 250 Uktus, Ekaterinburg, Venäjä

16.2.2019 ATSX 500 Mont DuLac, MN, Yhdysvallat

2.3.2019 ATSX 500 La Sarre, Quebec, Kanada

