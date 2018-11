Red Bull Crashed Ice –osakilpailu luistellaan toistaiseksi viimeistä kertaa Jyväskylässä – tapahtuma ensimmäistä kertaa ilmainen yleisölle

Alamäkiluistelun maailmanmestaruussarja vuosimallia 2018-2019 pitää sisällään kolme Red Bull Crashed Ice -osakilpailua. Lisäksi urheilijoiden on mahdollista kerätä MM-sarjan pisteitä ATSX500- ja ATSX250-kilpailuista. Sarja laajenee myös Aasiaan, kun Japani saa kunnian potkaista alamäkiluistelukauden käyntiin Yokohamassa joulukuun alussa. Jyväskylässä luistellaan toistaiseksi viimeistä kertaa ja tapahtuma on kaikille katsojille ilmainen.

Kaudella 2018-19 käydään kolme Red Bull Crashed Ice –kilpailua. Kisakausi starttaa Japanin osakilpailulla 7-8.12.2018 Yokohamassa. Kyseessä on ensimmäinen Red Bull Crashed Ice –osakilpailu joka luistellaan Aasian mantereella. Japanista Red Bull Crashed Ice –kiertue siirtyy Jyväskylään, jossa käydään toistaiseksi viimeinen Crashed Ice –statuksen kisa. Helmikuun 2. päivänä laskettava osakilpailu on peräti seitsemäs ja toistaiseksi viimeinen kerta, kun alamäkiluistelun kruununjalokivi rantautuu Suomeen. Tämän kunniaksi tapahtumasta on tehty kaikille katsojille ilmainen. Kauden aikana Suomessa nähdään myös toinen alamäkiluistelukilpailu. Kaksi viikkoa ennen Jyväskylän kilpailua, Rautalammella luisteltava ATSX 250 –tason kisa toimii ponnahduslautana suurempiin kilpailuihin. Kauden viimeinen Red Bull Crashed Ice –osakilpailu käydään Bostonin legendaarisella Fenway Park –stadionilla.

Sarjauudistus

Alamäkiluistelun MM–sarjan kisajärjestelmässä nähdään tulevalla kaudella pieniä muutoksia. Isojen Red Bull Crashed Ice –kisojen lisäksi luistellaan ATSX 500 ja ATSX 250 –kisoja. Näistä ATSX 250 –kisat tunnettiin vielä viime kaudella nimellä Riders Cup. Muutoksen myötä on lisäksi luotu ATSX 500 –väliporras, joka tarjoaa entistä haastavampia kisoja pääsarjaan pyrkiville luistelijoille. Nimensä mukaisesti kisoista on voittajille tarjolla 250 ja 500 MM-pistettä, kun taas Red Bull Crashed Ice –kisoissa kilpaillaan 1000 pisteestä.

Sarjauudistuksista huolimatta kisa etenee tuttuun tapaan. Kilpailijat syöksyvät radalle neljä urheilijaa kerrallaan, saavuttaen jopa yli 80 km/h huippunopeuden kiitäessään kohti maaliviivaa. Kaksi ensimmäisenä maaliin selvinnyttä luistelijaa etenee seuraavalle kierrokselle ja lopulta miesten, naisten ja junioreiden nopein laskija kruunataan voittajaksi. MM-sarjassa pisteitä kerätään jokaisesta osakilpailusta ja kauden päätteeksi suurimman pistepotin kerryttänyt urheilija nappaa mestaruuden itselleen.

Kauden lähtökohdat

Kanadan Scott Croxall lähtee puolustamaan maailmanmestaruuttaan, entisten mestareiden Cameron Naaszin (USA), Marco Dallagon (AUT), ja Kyle Croxallin (CAN) pyrkiessä haastamaan hänet mestaruustaistossa. Muihin mestarikandidaatteihin lukeutuvat yhdysvaltalain Maxwell Dunne sekä suomen Mirko Lahti. Lahti dominoi juniorisarjaa viimeiset kaksi vuotta ja siirtyy tälle kaudelle luistelemaan pelkästään miesten sarjaa, jossa hän sijoittui viime kaudella kahdeksanneksi.

Viime kaudella naisten-sarjassa Amanda Trunzo onnistui katkaisemaan Jacqueline Legeren kaksi kautta kestäneen voittoputken. Alkavalla kaudella mestaruustaisto tulee jälleen olemaan näiden kahden urheilijan kauppa. Nuorten MM-sarjassa nähdään varmasti uusi mestari, Mirko Lahden siirtyessä miesten sarjaan. Nuorten MM-sarjassa tullaan siis näkemään uusi mestari ja Suomen Joni Saarinen on takuuvarmasti mukana tittelikamppailussa, sillä hän on sijoittunut sarjassa viiden parhaan joukkoon kahdella edellisellä kaudella.

Uuteen kauteen lähdetään suomalaisten osalta odottavin mielin. Kaksinkertainen nuorten nuorten maailmanmestari Mirko Lahti lähtee tavoittelemaan menestystä miesten sarjassa, jossa hän väläytteli vahvoja otteita jo edellisellä kaudella. Alamäkiluistelun konkari Paavo Klintrup, joka on kisannut lajissa jo vuodesta 2007, osoitti viime kaudella pystyvänsä kamppailemaan tasapäisesti lajin kirkkaimpien tähtien kanssa jokaisen osakilpailun voitosta. Lisäksi viime kauden Jyväskylän Red Bull Crashed Ice -osakilpailussa neljänneksi laskeneelta Miisa Klemolalta on lupa odottaa menestystä. Klemola omaa kokemusta niin nuorten - kuin naistenkin sarjasta.

Alamäkiluistelun maailmanmestaruudesta kamppailee yli 1000 urheilijaa 22 eri maasta – kaudelta voidaankin jälleen odottaa tiukkoja sekä tapahtumarikkaita kamppailuja.

Alamäkiluistelun MM-sarja 2018-2019

7.-8.12.2018 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Yokohama, Japani

5./6.1.2019 ATSX 250 Judenburg, Itävalta

19.1.2019 ATSX 250 Rautalampi, Suomi

26.1.2019 ATSX 500 Igora, Pietari, Venäjä

2.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Jyväskylä, Suomi

8.-9.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Boston (MA), Yhdysvallat

16.2.2019 ATSX 250 Uktus, Ekaterinburg, Venäjä

16.2.2019 ATSX 500 Mont DuLac, MN, Yhdysvallat

2.3.2019 ATSX 500 La Sarre, Quebec, Kanada

