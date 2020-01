Red Bull Hammers with Homies - Uusi slopestyle kilpailu joka vie lumilautailun takaisin juurilleen

Red Bullin ja Nitro Snowboardsin uusi, globaali slopestyle kilpailu Hammers with Homies rakentuu yhdessä laskemisen, tiimihengen ja luovuuden ympärille. Kevään 2020 aikana käytävät kansalliset karsintakilpailut huipentuvat maailmanfinaaliin joka kisataan Italian Livignossa huhtikuun 7.-10. päivä. Suomen karsintakilpailu käydään Tahkolla 4. huhtikuuta.

Red Bull Hammers with Homies on kilpailu joka vie lumilautailun takaisin juurilleen ja tuo Suomen keväthangille uudentyyppisen slopestyle kilpailukonseptin. Maakohtaisissa karsintakilpailuissa max. 15 tiimiä kisaa toisiaan vastaan kolmen hengen tiimeissä selvittääkseen kenen tiimi on maansa paras. Karsintojen isäntinä toimivat paikalliset ammattilaislaskijat jotka istuvat myös kilpailun tuomaristossa. Kisojen parhaat tiimit jatkavat heidän johdollaan Italian maailmanfinaaliin. Suomessa kisaisäntänä toimii Eero Ettala.

Kilpailuun voivat hakea kaikki vähintään keskitason omaavat laskijat jotka ovat täyttäneet 16 vuotta. Kaikki parkin hyppyrit ovat pienempiä kuin 16 metriä ja temppujen maksimi rotaatio saa olla 900°. Triplat ja neloset ovat kiellettyjä. Tarkoitus on siirtää fokus suorittamisesta luovuuteen ja lähestyä kilpailemista rennon yhdessä tekemisen kautta.

Tiimien välinen kilpailu tapahtuu kahden tunnin jamittelusession aikana. Tuomaristo valitsee tämän session perusteella 8 tiimiä jotka etenevät karsintojen finaaliin. Lopullisen voittajatiimin valitsevat laskijat jotka eivät pääse jamittelusession finaalikierrokselle. Tahkolla käytävän Suomen karsintakisan tuomaristossa nähdään Eero Ettala, Merika Enne ja Priidik Vesi.



Kilpailun jälkeen luvassa on keväisen rentoa afterski -menoa Lyömättömien DJ-setin tahtiin. Illalla juhlat jatkuvat Lyömättömien keikalla, ravintola Piazzan tanssilattialla.

Kansallisten karsintojen voittajatiimit palkitaan matkalla (lennot & majoitukset) Red Bull Hammers with Homies maailmanfinaaliin Italian Livignoon (Mottolino Snowpark). Maailmanfinaalin voittanutta tiimiä odottaa yhteensä 10 000 dollarin (US) arvoinen palkintosumma. Lisäksi tarjolla on tavarapalkintoja kilpailun yhteistyökumppaneilta joita ovat GoPro, SWOX ja Nitro Snowboards.

Kilpailuun haku on nyt käynnissä ja se jatkuu 15.3.2020 asti.



Lisätietoa tapahtumasta: www.redbullhammerswithhomies.fi

Facebook: https://www.facebook.com/events/2478706629017679/





KILPAILUN AIKATAULU

Klo 9.00 Ilmoittautuminen

Klo 10.00 Treenit

Klo 12.30 Jamisessarit

Klo 14.30 Finaali

Klo 16.00 Afterski - Lyömättömät DJ-setti klo 17



*pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin



--



Yhteystiedot ja kyselyt:

Pia Kaipainen

pia.kaipainen@redbull.com

p. 040 5368 509