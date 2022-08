Red Bull Lentopäivä keräsi tuhansia katsojia ihailemaan huimapäisten pilottien unelmaa lentämisestä

Lauantaina Helsingissä järjestettävä Red Bull Lentopäivä tarjoaa maailmanluokan viihdettä koko perheelle 16.8.2022 07:15:00 EEST | Tiedote

Red Bull Lentopäivä on suosittu koko perheen ilmainen viihdetapahtuma. Luovaa hulluutta ja insinööritaitoja on haastettu ympäri maailman jo 150 tapahtumassa ja huimapäisiä lentosuorituksia on niissä ihaillut yli 3,5 miljoonaa katsojaa. Helsingin Tokoinrannassa lauantaina järjestettävään Red Bull Lentopäivään on Suomesta ilmoittautunut 35 tiimiä, jotka haastavat fysiikan lait ja mielikuvituksen rajat lentämällä itse suunnittelemillaan ja rakentamillaan lentolaitteilla mereen – tai sen yllä. Yleisöllä on vapaa pääsy tutustumaan myös lentokojevarikkoon ja kisatiimeihin.