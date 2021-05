Red Bull Secret Gig ensimmäistä kertaa Suomeen – uniikkia livekeikkaelämystä tähdittää paluun tekevä Haloo Helsinki!

Jaa

Haloo Helsinki! tekee kauan odotetun paluun liveyleisön eteen perjantaina 18. kesäkuuta Red Bull Secret Gigin salaisessa lokaatiossa. Kaksi biisiä tulevalta albumiltaan julkaissut yhtye palaa lähes kolmen vuoden tauolta, ja tällä keikalla kuullaan ensimmäistä kertaa myös uutta tuotantoa live-yleisön edessä. Keikalle ei voi ostaa lippuja, yhtyeen fanit voivat ansaita lippunsa keikalle suorittamalla bändin heille esittämiä Red Bull Secret Gig -haasteita.

Suomessa ensimmäistä kertaa nähtävä Red Bull Secret Gig tuo Haloo Helsinki! -yhtyeen lähemmäksi fanejaan kuin koskaan. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa salaisessa lokaatiossa järjestettävä livekeikka tarjoaa yhtyeen tosifaneille unohtumattoman elämyksen.



Keikalle on jaossa rajoitettu määrä lippuja, ja ne eivät ole myynnissä. Yhtyeen faneille tarjotaan mahdollisuus voittaa Red Bull Secret Gig -keikkaliput suorittamalla Haloo Helsinki! -yhtyeen laatimia haasteita. Fanit voivat osallistua yhteen tai useampaan videohaasteeseen, jotka julkaistaan 17.5. alkaen viikoittain sekä Red Bull Suomen että Haloo Helsinki! -yhtyeen Instagram-kanavissa. Haasteiden teemat rakentuvat yhtyeen uuden albumin ympärille. ”Olemme olleet studiossa työstämässä uutta albumia reilun vuoden. Nyt kun levy alkaa olla valmis, niin sen myötä, kun Red Bull Secret Gig -keikkaa mietittiin kimpassa bändin kanssa, tuntui luontevalta tehdä tulevan levyn biiseistä videohaasteita meidän faneille”, bändi kertoo.

Haloo Helsingin viimeisestä yhteisesiintymisestä on kulunut jo lähes kolme vuotta, joten keikasta on tulossa todella ainutlaatuinen kokemus, sekä yleisölle että bändille. Luvassa on energinen show, johon pitkä tauko livelavoilta tuo oman latauksensa. ”Ehkä isoin asia on se, että Haloo Helsinki! tekee paluun tällä keikalla, ja se tulee kuulumaan ja näkymään show:n sisällössä. Me ollaan treenattu live-keikkoja varten koko alkuvuosi, ja ollaan tehty myös uusia versioita vanhoista biiseistä, ja me tullaan soittamaan myös uutta musaa ensimmäistä kertaa livenä”, yhtye fiilistelee.

Tälle unohtumattomalle Haloo Helsinki! paluukeikalle pääsee vain osallistumalla Red Bull Secret Gig –haasteisiin, joten nyt kannattaa laittaa itsensä peliin! Kaikkien osallistuneiden joukosta valitaan rajattu määrä onnekkaita lipun voittaneita, jotka saavat kutsun 18. kesäkuuta järjestettävälle Red Bull Secret Gig -keikalle. Lisätietoja ja tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta: redbull.fi/secretgig.



Aikataulu



17.5. ensimmäisen videohaasteen julkaisu

24.5. toisen videohaasteen julkaisu

31.5. kolmannen videohaasteen julkaisu

7.6. neljännen videohaasteen julkaisu

18.6. Red Bull Secret Gig – Haloo Helsinki!

Red Bull Secret Gig

Red Bull Secret Gig on kansainvälinen livekeikkaelämyskonsepti, joka järjestetään salaisessa lokaatiossa. Artisteina on vuosien varrella nähty mm. Robyn, Veronica Maggio, Di Meh ja Timbuktu. Tapahtumaan ei voi ostaa lippuja vaan päästäkseen mukaan keikoille, osallistujien täytyy suorittaa yksi tai useampi tehtävä, saadakseen mahdollisuuden voittaa keikkalippu. Ne jotka onnistuvat saamaan itselleen liput, kutsutaan yhteiseen tapaamispaikkaan, josta matka jatkuu salaiseen keikkalokaatioon. Keikan kesto on noin 60-minuuttia.



Haloo Helsinki!

Haloo Helsinki! on vuonna 2006 perustettu yhtye, joka on julkaissut 6 albumia, joita on myyty yhteensä yli 300 000 kappaletta. Yhtyeen kappaleita on kuunneltu streamauspalveluissa yli 250 miljoonaa kertaa ja musiikkivideoita katsottu yli 90 miljoonaa kertaa. Saavutuksiin kuuluu lisäksi mm. 10 Emma-palkintoa, 12 radiolistan ykkössingleä sekä yli 700 keikkaa. Yhtyeen hitteihin kuuluvat mm. ”Lady Domina”, ”Beibi”, ”Hulluuden Highway”, ”Maailman toisella puolen”, ”Kaksi ihmistä”, ”Tuntematon” ja ”Kuussa tuulee”.



Sosiaalisen median kanavat & www

www.instagram.com/redbullsuomi/

www.facebook.com/RedBull/

www.redbull.com/

www.instagram.com/haloohelsinki_official/

www.facebook.com/haloohelsinki/

https://vallilamusichouse.fi/

Yhteystiedot: