Red Bull Secret Gig tarjosi Haloo Helsinki! -faneille energisen show’n ja ikimuistoisen illan yhtyeen levynjulkistuskeikalla

Kesällä keikkataukonsa päättänyt Haloo Helsinki! julkaisi perjantaina 10. syyskuuta uuden albumin sitten vuoden 2017 julkaistun Hulluuden Highwayn, mikä jo itsessään on merkkitapaus, mutta tavallisesta poikkeava levynjulkaisukeikka teki tilaisuudesta yhden vuoden musiikkitapahtumista. Samana päivänä kuin levy julkaistiin soitti Haloo Helsinki! innokkaimmille seuraajilleen levyn alusta loppuun - tosin venue oli salainen.

"Tämä oli upea kokemus ja todella erilainen kuin normaali keikkamme. Latautuminen ja jännitys myös yleisön puolelta oli ihan erilainen, koska kukaan ei ennen tapahtumaa tiennyt , missä keikka on. Meille tämä oli spesiaali kokemus, koska emme ole aiemmin levyjulkkarikeikalla soittaneet kokonaista albumia kerralla alusta loppuun", kertoi Haloo Helsingin kitaristi Jere Marttila.

Red Bull Secret Gig -keikalle ei lippuja voinut ostaa vaan ne täytyi ansaita. Haloo Helsinki! oli antanut seuraajilleen Instagramissa suoritettavia tehtäviä, jotka suorittamalla pystyi osallistumaan kilpailuun. Valinnat teki yhtye itse. "Onhan se haastavaa tehdä valintoja, kun oli niin mahtavan paljon ihania tehtäviä ja ihania osallistumisia. Mukavaahan se olisi ollut, että kaikki olisivat päässeet mukaan, mutta vaikka näin tällä kertaa ei pystytty toimimaankaan, niin tosi iso kiitos kaikille jotka lähtivät mukaan rohkeasti ja reippaasti tekemään vaativia tehtäviä", laulaja-basisti Elli Haloo kiittää.

Intiimi livekeikka tarjosi myös faneille ainutlaatuisen elämyksen. "Odotettu ilta, todellakin. Haloo on meille elämäntapa. Mukana jokapäiväisessä elämässä ja keikat huippuhetkiä. Ei pysytä keikkojen määrässä mukana, mutta 50-100 nähty. Me teimme 2-3 tehtävää ja kun selvisi, että liput tulevat niin se oli tähtihetki. Odotamme hyvää, lämminhenkistä iltaa. Sinkkuja lukuun ottamatta levyä ei ole kuultu: haluttiin saada kuulla se tuoreena", kertoivat vannoutuneet Haloo Helsinki! -fanit Virpi ja Severi Tampereelta.

Bändi näkee keikalla saapuneille intohimoisille faneille soittamisen tärkeänä. "Arvo on siinä, että sinne on valikoitunut meidän kovimmat diggaajat ja seuraajat, jotka ovat olleet hereillä. On löytynyt heittäytymistä ja luovuutta lähteä tekemään meidän antamia tehtäviä ja he ovat saaneet sitä kautta mahdollisuuden päästä mukaan tähän tapahtumaan."

15-vuotisjuhliaan tänä vuonna viettävä Haloo Helsinki! palasi yhden keikan ajaksi stadionluokasta klubikenttään, mikä heidän tapauksessaan tarkoitti yhtä energistä show'ta kuin ennenkin - tosin nyt yleisö pääsi sen aistimaan lähes kosketusetäisyydeltä. "Me ollaan kasvettu siellä rock- ja klubimiljöössä, ja se on iso osa meitä. Meille sillä ei niin ole merkitystä, kuinka iso se paikka on”, kertoo Jere.

"Tässä päästiin pitkästä aikaa lähemmäs yleisöä, ja tämä ilta oli intiimimpi ja aika tunnepitoinen juuri siksi. Tuossa vasta tuli sattumoisin eteen meidän vanha haastattelu vuodelta 2009 ja siinä me sanottiin, ettei ole väliä onko yleisössä 7 vai 700 ihmistä, niin me vedetään silti aina niin täysillä kuin pystyy - ja niin me vedetään edelleen", kommentoi yhtyeen kitaristi Leo Hakanen.

Red Bull Secret Gig - Haloo Helsinki!

Fanit pystyivät osallistumaan yhteen tai useampaan videohaasteeseen, jotka julkaistiin sekä Red Bull Suomen että Haloo Helsinki! -yhtyeen Instagram-kanavissa. Haasteiden teemat rakentuivat yhtyeen uuden albumin ympärille. Kaikkien osallistuneiden joukosta valittiin rajattu määrä onnekkaita lipun voittaneita, jotka saivat kutsun 10. syyskuuta järjestetylle Red Bull Secret Gig -keikalle.

Red Bull Secret Gig

Red Bull Secret Gig on kansainvälinen livekeikkaelämyskonsepti, joka järjestetään salaisessa lokaatiossa. Artisteina on vuosien varrella nähty mm. Robyn, Veronica Maggio, Di Meh ja Timbuktu. Tapahtumaan ei voi ostaa lippuja vaan päästäkseen mukaan keikoille, osallistujien täytyy suorittaa yksi tai useampi tehtävä, saadakseen mahdollisuuden voittaa keikkalippu. Ne jotka onnistuvat saamaan itselleen liput, kutsutaan yhteiseen tapaamispaikkaan, josta matka jatkuu salaiseen keikkalokaatioon.

Haloo Helsinki!

Haloo Helsinki! on vuonna 2006 perustettu yhtye, joka on julkaissut 6 albumia, joita on myyty yhteensä yli 300 000 kappaletta. Yhtyeen kappaleita on kuunneltu streamauspalveluissa yli 250 miljoonaa kertaa ja musiikkivideoita katsottu yli 90 miljoonaa kertaa. Saavutuksiin kuuluu lisäksi mm. 10 Emma-palkintoa, 12 radiolistan ykkössingleä sekä yli 700 keikkaa. Yhtyeen hitteihin kuuluvat mm. ”Lady Domina”, ”Beibi”, ”Hulluuden Highway”, ”Maailman toisella puolen”, ”Kaksi ihmistä”, ”Tuntematon” ja ”Kuussa tuulee”.



