Red Nose Companyn uusi teos RÉvolution tutkii näkyväksi tulemista klovnikomiikan keinoin

RÉvolution kääntää klovnien välisen valta-asetelman päälaelleen. Aiemmassa kaksikon teoksessa Babylon – klovni vallankahvassa palvelijana toiminut Ré haluaa nyt ottaa ohjat omiin käsiinsä ja astua näyttämön keskipisteeksi. Babylonin on tyydyttävä hänelle epätyypilliseen sivurooliin Rén avustajana ja esityksen järjestäjänä.

Esityksessä pohditaan vallan jakautumista arkisella ja henkilökohtaisella tasolla. Kenellä on valta tehdä näkymättömästä näkyvä, tai näkyvästä näkymätön? RÉvolutionissa punnitaan myös hiljaisuuden ja kuuntelemisen voima.

– Ehkä muutos voi syntyä myös hiljaisuudesta. Pidän tätä lähestymistapaa vallankumoukseen vallankumouksellisena, näyttelijä Minna Puolanto pohtii.

Rélle ja Babylonille uusien roolien haltuunotto ei ole helppoa. Valta-aseman keikkuminen aiheuttaa jännitteitä ja yhteentörmäyksiä lavalla. Esityskokonaisuutta rytmittää dj:n ja musiikkituottajan urasta haaveilevan Rén lempimusiikki.

– Musiikin lisäksi fyysinen ilmaisu on tärkeä osa esitystä. Klovneja on kasteltu ja lannoitettu, ja nyt he pääsevät näyttämään yleisölle aiemmin piiloon jääneitä taitojaan, näyttelijä Hanna Seppä kertoo.

Avoimuutta ja uskallusta

RÉvolutionin ohjaa Niina Sillanpää ja dramaturgina toimii Milja Sarkola. Puvustuksesta vastaa Virve Balk ja valoista sekä äänistä Juha Tuisku. Käsikirjoituksen päävastuu on Hanna Sepällä, Minna Puolannolla ja Niina Sillanpäällä, mutta työryhmälähtöisessä mallissa, jossa teosta ei rakenneta valmiin käsikirjoituksen pohjalta, on kaikilla ollut osansa teoksen luomisessa.

– Produktion luomisprosessi ja harjoittelu on ollut ryhmätyön juhlaa ja koossa on unelmien tiimi. On riemukasta saada todistaa hetkiä, joissa tilanne klovnien välillä syttyy ja uutta sisältöä syntyy ensimmäisen kerran, ohjaaja Niina Sillanpää sanoo.

– Työskentely klovnerian ja improvisaation parissa on ollut nautinnollista. Tyylilaji vaatii uskallusta hypätä tuntemattomaan ja olla hetkessä tapahtuvalle avoin, dramaturgina toiminut Milja Sarkola jatkaa.

Myös näyttelijät ovat todenneet toimintatavan hedelmälliseksi, ja tuskin Rén ja Babylonin pohdinnat vallasta vielä tähän esitykseen loppuvat.

– Taisimme jo Babylonia tehdessämme suunnitella, että teemme trilogian, Seppä muistelee.

Näyttämöllä: Hanna Seppä ja Minna Puolanto

Ohjaus: Niina Sillanpää

Käsikirjoitus: Minna Puolanto, Hanna Seppä, Niina Sillanpää

Esitysdramaturgia: Minna Puolanto, Hanna Seppä, Niina Sillanpää ja Milja Sarkola

Valo- ja äänisuunnittelu: Juha Tuisku

Pukujen suunnittelu ja valmistaminen: Virve Karoliina Balk

Lavastus: Työryhmä

Graafinen ilme: Mark Sergeev

Promokuvat: Mark Sergeev

Tuotanto: Red Nose Company

Esitys on Red Nose Companyn yhteistuotanto Kanneltalon, Lahden kaupunginteatterin ja Rakastajat-teatterin kanssa.

Ikäsuositus: Aikuisille ja nuorille 13+

Esitykset:

to 18.11.2021 klo 18.00 (ensi-ilta)

la 20.11.2021 klo 18.00

to 25.11.2021 klo 18.00

ti 30.11.2021 klo 18.00

ke 1.12.2021 klo 18.00

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki

www.kanneltalo.fi

Red Nose Company on helsinkiläinen teatteriryhmä, yksi Suomen kysytyimmistä kiertueteattereista. Ryhmän esitykset Don Quijote, Babylon, Punainen viiva ja Juoksuhaudantie, sekä koko perheen lastenteatteriesitykset Keisarin uudet vaatteet ja Frankenstein ovat hurmanneet katsojat ympäri Suomen.

Vuonna 2019 ryhmä teki uuden katsojaennätyksen, kaikkiaan 141 esitystä, ja tavoitti 22 000 katsojaa.

Hanna Seppä / Ré

Hanna Seppä on valmistunut näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta 2004. Hän toimii myös käsikirjoittajana, ohjaajana ja teatteripedagogina. Sepän klovni, äärettömän monipuolinen ja musikaalinen superlahjakkuus Ré tunnetaan paitsi timanttisesta hymystään, myös erityiskyvystään ottaa täydellisesti haltuun soitin kuin soitin. Siis ilmasoitin. Lisäksi Ré omaksuu nopeasti erilaiset eläinhahmot. Ré on mukautuvainen ja kiltti klovni, jonka sisällä kytee kuitenkin alati pieni kapina.

Minna Puolanto / Babylon

Minna Puolanto on valmistunut Teatterikorkeakoulusta sekä näyttelijäksi (2005) että tanssijaksi (1995). Hän toimii myös käsikirjoittajana, koreografina ja ohjaajana. Puolannon Babylon on kaikkien alojen asiantuntija, suuruudenhullu klovni. Hän on urheilun suuri ystävä ja viime aikoina hän on keskittynyt miimiseen urheiluun, koska rahkeet eivät aikoinaan riittäneet voittoon oikeilla kilpakentillä. Näyttämötaiteet ovat Babylonin toinen intohimo. Hän huseeraa ja laittaa itsensä likoon niin näyttämöllä kuin myös kulisseissa. Babylonin voi tilata keikoille tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Suu ei lakkaa käymästä ja aihe voi olla mikä tahansa. Puolanto oli ehdolla Babylonin roolistaan Suomessa vuoden 2018 teatterinäyttelijäksi.

Niina Sillanpää / ohjaaja

Niina Sillanpää (TeM) on helsinkiläinen freelance näyttelijä (TeaK 2005). Hän on toiminut laaja-alaisesti Suomen teatterikentällä sekä teatteritaiteen, että soveltavan teatterin parissa. Sillanpää on erikoistunut teatteri-improvisaatioon (Stella Polariksen jäsen vuodesta 2011) ja teatteriklovneriaan (Red Nose Companyn perustajajäsen vuodesta 2008). Erityistaitoja Sillanpäällä on em. lisäksi myös nukketeatterista (Teatteri Hevosenkengän tuotannot 2004-2019). Hän on opettanut näyttelijäntyötä, improvisaatiota ja klovneriaa (mm. TeaK. HeO) ja ollut vetämässä erilaisia esiintyvän taiteilijan osaamista soveltavia kulttuurihankkeita (Culture Curtain -kulttuurihanke Uudenmaan vastaanottokeskuksiin ja Empowerd Girls Speak Out- tyttöjen koulutusta tukeva kehitysyhteistyöhanke Tansaniassa Mtwarassa).

Juha Tuisku / valo- ja äänisuunnittelija

Juha Tuisku (s.1966) on tehnyt pitkän ja kiitetyn uran ääni- ja valosuunnittelijana sekä säveltäjänä aina 1980-luvulta lähtien. Hän on työskennellyt Suomen suurimmissa teattereissa, mutta on tehnyt töitä myös useissa pienissä ryhmissä. Hän on voittanut Näyttämötaiteen valtionpalkinnon vuonna 2002 ja ollut kahdesti Suomen valo- ja äänisuunnittelijoiden liiton Säde-palkintoehdokkaana vuosina 2008 ja 2011. Hän on voittanut myös useita kansainvälisiä palkintoja.

Milja Sarkola / dramaturgi

Milja Sarkola (s. 1975) on palkittu suomenruotsalainen kirjailija ja teatteriohjaaja. Hänen kirjoittamiaan näytelmiä ovat mm. Harriet, Jotain toista sekä Perheenjäsen. Sarkola julkaisi ensimmäisen proosateoksensa Pääomani Teoksen ja Förlagetin kustantamana vuonna 2020.

----------------------------------------------

Hyvä toimittaja, tervetuloa ensi-iltaan tai johonkin toiseen esitykseen! Voit varata pressiliput osoitteesta liput@rednose.fi.