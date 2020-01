Redland ja Finnish Business Council yhteistyöhön Dubaissa

Markkinointiviestintä- ja digitoimisto Redland on aloittanut yhteistyön Finnish Business Council UAE:n (FBC) kanssa. FBC auttaa suomalaisyrityksiä kansainvälistymään Arabiemiraateissa. Yhteistyöllä Redland hakee kasvua tarjoamalla palvelujaan kansainvälistyville suomalaisyrityksille.

Dubai on kansainvälistyville yrityksille ajankohtainen ja noin 100 suomalaisyritystä on ilmoittanut osallistuvansa Dubai Expo 2020 -maailmannäyttelyyn. Arabiemiraatit on yksi Suomen suurimpia vientimaita.

- Olemme hyvin innoissamme mahdollisuuksista, joita yhteistyö FBC:n kanssa meille avaa. Redlandin vahvuutena on, että pystymme aidosti olemaan asiakkaamme kokonaisvaltainen kasvu- ja kehityskumppani. Lisäksi meillä on arvokasta kokemusta kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten tarpeista ja kipukohdista, sanoo Anne Laitinen, Redlandin operatiivinen johtaja.

Redlandin kehityshankkeista vastaava Laitinen on aiemmin kansainvälistänyt suomalaisyrityksiä Finprolla sekä työskennellyt Isku Interiorin viennissä, myös edellisen maailmannäyttelyn Astana Expo 2017 parissa.

- Kansainvälisen osaamisen ja hyvin suunnitellun markkinoinnin avulla varmistamme, että asiakkaidemme Dubain markkinoille siirtyminen ja markkina-avaukset onnistuvat mahdollisimman tehokkaasti, summaa Laitinen.

Yhteistyön ensimmäinen lanseeraus on Finnspace Dubai, FBC:n ja Business Finlandin perustama liiketoimintahubi. Se kokoaa suomalaisen yritysyhteisön saman katon alle tarjoamalla työskentely- ja neuvottelutilat Dubai Marinassa. Finnspace Dubain nimi sekä brändi-ilme on luotu Redlandilla.

- Olemme iloisia, että Redland on mukana suomalaisyhteisön hubissa. Finnspace Dubain brändäyksen myötä olemme saaneet kokea heidän ammattitaitonsa ja kykynsä ymmärtää paikallista liiketoimintakulttuuria vaikuttavan markkinoinnin tekemisessä, sanoo FBC:n kunniapuheenjohtaja ja perustajatiimiläinen Jaana Räsänen-Pentti.

Räsänen-Pentti toivottaa kaikki suomalaisyritykset tervetulleeksi Finnspace Dubai -hubiin. Myös Redland tulee asettumaan Finnspaceen alkuvuodesta, ensimmäisten käyttäjien joukossa.

- Finnspace Dubai on kansainväliselle tiimillemme helppo työskentely- ja verkostoitumispaikka asiakkaidemme sekä paikallisten kumppaneidemme kanssa. Lisäksi tarjoamme koko henkilökunnallemme mahdollisuuden etätyöskentelyyn Dubaissa helmikuusta alkaen, jatkaa Laitinen.