Reidar Särestöniemen ainutlaatuinen öljyvärimaalaus myynnissä Huutokauppa Helanderilla

Huutokauppa Helanderilla on 26.5.2023 päättyvässä huutokaupassa myynnissä Reidar Särestöniemen harvinainen öljyvärimaalaus. Kyseessä on suurikokoinen teos, joita on taiteilijalta harvoin tarjolla. Helanderille tämä on ensimmäinen Särestöniemen maalaus.