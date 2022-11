Reijo Paanasesta Nuorten Kotkien Keskusliiton puheenjohtaja

Reijo Paananen on valittu Nuorten Kotkien Keskusliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024 liiton edustajiston syyskokouksessa 5.–6.11.2022.

58-vuotiaan Paanasen valintaa tukivat vankka kotkaliikkeen tuntemus ja kokemus kansalaisjärjestötoiminnasta sekä sen nykyisistä haasteista. Hänellä on myös tärkeitä, poliittisessa vaikuttamistyössä arvokkaita yhteiskunnallisia kontakteja ja laaja kansainvälinen kokemus.

Paananen työskentelee Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät - Industrianställda i Norden -järjestön pääsihteerinä. Hän on myös toiminut SDP:n puoluesihteerinä vuosina 2012–2017, useissa tehtävissä SAK:ssa sekä Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtajana.

Pitkä yhteinen historia antaa näkemystä kotkaliikkeen toiminnan kehittämisestä

Paananen on ollut mukana kotkaliikkeessä lapsuudestaan asti. Hän arvostaa suuresti vapaaehtoisten toimijoiden ja työntekijöiden panosta kotkaliikkeen hyväksi.

– Olen aloittanut järjestötoiminnan seitsemänvuotiaana Nuorissa Kotkissa. Siellä kokemani yhteisöllisyys ja toiminnan riemu ovat ohjenuoranani edelleen, Paananen kommentoi.

Vapaaehtoisten ja kotkaliikkeen työntekijöiden tekemä työ on Paanasen mukaan liikkeelle elintärkeää.

– Edelleen on hienoa nähdä, kuinka paljon vapaaehtoisia haluaa järjestää kotkatoimintaa. Valtakunnallisessa järjestössä vapaaehtoistyö on kaiken a ja o. Onneksi meillä on myös osaavat ja innokkaat työntekijät, jotka tukevat toimintaa ja järjestävät esimerkiksi koulutuksia.

Tulevaisuudessa Paananen toivoo keskusliiton hallituksen tukevan kotkapiirien toimintaa ja pitävän yllä lapsipoliittista vaikuttamistyötä.

– Toivon, että voimme hallituksessa luoda edellytyksiä alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle. Meillä on myös vahvaa lapsipolitiikan osaamista, mikä on tärkeä osa keskusliiton toimintaa. Meidän tehtävämme on pitää niiden puolta, jotka eivät kykene siihen itse, Paananen päättää.

Miikka Lönnqvist jatkokaudelle varapuheenjohtajana

Kotkaliiton varapuheenjohtajaksi valittiin tehtävässä jo vuodesta 2019 toiminut Miikka Lönnqvist. 33-vuotias Lönnqvist työskentelee SOSTE ry:n hallintojohtajana ja on kunnanvaltuutettu kotikunnassaan Hollolassa.