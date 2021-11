Reilu Isännöinti tuo reilummat toimintamallit taloyhtiöiden isännöintiin

Isännöinnin epäkohtiin on viime aikoina alettu kiinnittää selkeästi enemmän huomiota. "Silti moni alalla pitkään toiminut ja taloyhtiöiden hallituksissa työskennellyt ei välttämättä ymmärrä kuinka jotkut alalla yleisesti hyväksytyt toimintatavat eivät kestä tarkempaa tarkastelua.”, toteaa Reilu Isännöinnin toimitusjohtaja Antti Lyly.

Reilu Isännöinti romuttaa totuttuja isännöinnin toimintamalleja. Reilulla kantavana ajatuksena on, että isännöitsijä ajaa ennen kaikkea taloyhtiön etua. ”Silloin kun tämä ei toteudu, on lähtökohtaisesti jotain pielessä ja loppulaskun maksaa yleensä taloyhtiö”, sanoo Lyly. ”Meillä pässi ei ole kaalimaan vartijana. Emme halua asettaa isännöitsijöitämme siihen kyseenalaiseen rooliin, jossa he ovat samaan aikaan sekä myyjänä, että ostajana. Siksi me emme esimerkiksi tuota itse erillispalveluja, kuten huoltoa tai edes teknistä isännöintiä vaan kilpailutamme ja valitsemme asiakkaidemme kanssa parhaat palveluntarjoajat aina tapauskohtaisesti.”, Lyly jatkaa.

Esimerkiksi isännöitsijäntodistuksella rahastaminen on Reilu Isännöinnin periaatteiden vastaista. Reilu Isännöinnin asiakastaloyhtiöiden osakkaat saavat tilata yhden isännöitsijäntodistuksen ilmaiseksi kerran vuodessa ja lisätodistuksetkin ovat erittäin kohtuullisen hintaisia.

Reilu Isännöinnin perustajaosakkaat ovat kaikki toimineet pitkään taloyhtiöiden hallituksissa. ”Emme löytäneet isännöintitoimistoa, johon olisimme olleet tyytyväisiä. Niinpä päätimme perustaa sellaisen itse”, kertoo Lyly.

Reilu Isännöinti viettää avoimien ovien päivää keskiviikkona 10.11.2021 klo 10 – 19 (Leikosaarentie 32, Helsinki). Kahvipannu on kuumana koko päivän.