Reilun kaupan banaanien markkinaosuus nousemassa yli 20 prosentin

Lidl Suomi tiedotti tänään, että ketju siirtyy myymään Suomessa ainoastaan Reilun kaupan banaaneja. Tähän asti myynnissä olleet Rainforest Alliance -sertifioidut banaanit korvautuvat Reilun kaupan banaaneilla tammikuun aikana kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.

Lidl arvioi tuplaavansa Reilun kaupan banaanien myyntimäärän Suomessa. Arvion toteutuminen nostaa Reilun kaupan banaanien markkinaosuuden noin 10 prosentista yli 20 prosenttiin.



- Banaanin osuus kaikkien hedelmien ja vihannesten myynnistä on Suomessa peräti 10 prosenttia, joten Reilun kaupan banaanin markkinaosuuden tuplaantuminen olisi huomattava muutos. Lidl Suomen sataprosenttisesta valikoimapäätöksestä on siis tulossa yksi merkittävimmistä uusista Reilun kaupan avauksista Suomessa, sanoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.



Suomalaiset ostavat vuosittain noin 113 miljoonaa kiloa banaaneja. Reilun kaupan banaaneja Suomessa on myyty vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2017 Reilun kaupan banaaneja myytiin yhteensä lähes 12 miljoonaa kiloa.