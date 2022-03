Reilun kaupan tiloilla tehdään tasa-arvotekoja

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan 43 prosenttia maatalouden työntekijöistä on naisia niissä tuottajamaissa, joissa viljellään Reilun kaupan raaka-aineita. Esimerkiksi Reilun kaupan ruusut ja muut kukat ovat tasa-arvotyössä tärkeä tuotannonala, sillä Reilun kaupan kukkien tuotannossa toimii yli 70 000 työntekijää, joista noin puolet on naisia.

Naisten asemaan kiinnitetään tiloilla huomiota, ja se näkyy tuloksissa: naiset saavat päättää raha-asioista ja pienten lasten äitien tarpeet huomioidaan. Kukkatiloilla on omat tasa-arvosuunnitelmat sekä tasa-arvokomiteat, jotka puuttuvat epäkohtiin ja kehittävät toimintaa. Monissa osuuskunnissa on esimerkiksi pidennetty äitiysloman kestoa ja perustettu lastenhoitotiloja imettäville äideille. Lisäksi koulutuksen avulla vaikutetaan koko osuuskunnan kulttuuriseen muutokseen.

Reilun kaupan kukkia myydään paljon: noin miljardi vartta vuosittain koko maailmassa, ja Suomessakin yli 43 miljoonaa vartta joka vuosi. Tuottajat ovat saaneet yli 40 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää vuodesta 2015 tähän päivään. Viljelijäyhteisö päättää itse takuuhinnan päälle maksettavan Reilun kaupan lisän käytöstä. Sen turvin rakennetaan esimerkiksi kouluja ja järjestetään koulutuksia.

Reilun kaupan tavoite on, että jokainen voi toteuttaa itseään ja päättää tulevaisuudestaan, sukupuolesta riippumatta. Reilun kaupan tasa-arvotyöstä vastaava Susan Limisi korostaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnan taustalla.

”Edistämme maailmaa, jossa kaikilla tuottajilla on turvallinen ja kestävä elinkeino. Uskon vakaasti, että kaikkien osallistuminen Reilun kaupan joka tasolla on elintärkeää edistyksen ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi”, Limisi sanoo.

Naisten asemaan panostaminen on myös tuonut tutkittuja tuloksia. Ecuadorissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että Reilun kaupan tiloilla naiset pääsevät paremmin päättämään raha-asioista.

Kehitysyhteistyöllä vaikutetaan asenteisiin

Reilu kauppa ry tekee kehitysyhteistyötä, jolla sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään, osallistumisen esteitä puretaan ja tietoisuutta lisätään.

Vaikka Reilun kaupan kriteereissä huomioidaan naisten asema jo hyvin, kriteerit eivät ole paras työkalu asenteiden muuttamiseen tai ennakkoluulojen purkamiseen, sanoo Reilu kauppa ry:n ohjelmapäällikkö Teemu Sokka.

”Kehitysyhteistyöllä sen sijaan voidaan edistää asenteiden muutosta ja muuttaa käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi”, Sokka toteaa.

Kehitysyhteistyöohjelmassa on vahva painotus naisten ja nuorten aseman sekä vammaisten ihmisten oikeuksien parantamiseen. Esimerkiksi Etiopiassa annetaan työntekijöille ja ammattiliitoille tasa-arvokoulutusta ja naisille johtajuuskoulutusta sekä rakennetaan esteettömiä tiloja.

Naisten osallistumista tuetaan kiintiöillä ja rohkaisemalla, sekä erityisesti naisille suunnatuilla toiminnoilla, joissa heidän ideansa pääsevät esiin ja roolimallit rohkaisevat toisia naisia.

Reilun kaupan tuotteiden valitseminen on suora tapa, jolla kuluttajat voivat osallistua tasa-arvon edistämiseen ympäri maailmaa. Kukkien ostamisella on suora vaikutus tilojen työntekijöiden elämänhallintaan ja -laatuun, siihen kuinka he saavat ruokaa pöytään ja lapset kouluun.

Lähteet: Susan Limisiin haastattelu ja vuonna 2021 julkistettu tutkimus naisten asemasta Ecuadorin kukkatiloilla.