Reilusti riemua – Linnanmäelle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Linnanmäen huvipuistolle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Sertifikaatin on myöntänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy, ja se on myönnetty Linnanmäelle ympäristöasioiden hienosta hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Linnanmäki on saanut Ekokompassi-ympäristösertifikaatin. Ekokompassi myönnetään organisaatiolle, joka on tunnistanut merkittävimmät ympäristövaikutuksensa, laatinut ympäristöohjelman ja toteuttaa sitä. Ekokompassin avulla voidaan vähentää ja seurata organisaation ympäristövaikutuksia. Linnanmäen Huvipuisto on suorittanut hyväksytysti Ekokompassin auditoinnin ja sitoutunut noudattamaan Ekokompassin 10 kriteeriä. Linnanmäki on kehittänyt Ekokompassin myötä omaa ympäristöohjelmaansa, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi huvipuistossa. - Linnanmäellä kehitämme jatkuvasti huvipuistotoimintaamme. Huomioimme myös toimintamme ympäristövaikutuksia, ja tässä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä toimii punaisena lankana ja tukee työtämme, kertoo Linnanmäen palvelu- ja vastuullisuusjohtaja Satu Orismaa. Hyviä esimerkkejä huvipuiston ympäristöteoista on mm. se, että huvipuiston huvilaitteet pyörivät tuulivoimalla ja huvipuiston kiinteistöjä lämmitetään uusiutuvalla kaukolämmöllä. Linnanmäellä on jo vuosia kiinnitetty erityistä huomiota erikoisruokavalioihin, kuten esimerkiksi kasvis- ja vegaaniruokavaihtoehtoihin, ja näitä aterioita onkin tarjolla jokaisessa Linnanmäen ravintolassa. Linnanmäen tavoitteena on myös vähentää jätemäärää entisestään ja nostaa kierrätysastetta. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmässä vaaditaan vuosiraportointia ympäristötyön varmistamiseksi, ja se auditoidaan kolmen vuoden välein kolmannen osapuolen toimesta. Ekokompassin omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto.



Ekokompassin 10 kriteeriä: 1) Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja ympäristömääräyksiä. 2) Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö. 3) Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset. 4) Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jossa organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 5) Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. 6) Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti. 7) Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 8) Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuus-tiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. 9) Organisaatio laatii ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 10) Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Avainsanat EkokompassiLinnanmäkivastuullisuus

