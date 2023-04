Reka Kaapeli Oy osaksi Nexans-konsernia

Osana Nexans-konsernia Reka Kaapelin on mahdollista kehittyä ja kasvaa sekä panostaa entistä paremmin uusituvan energian ratkaisuihin. "Yrityskauppa luo uusia mahdollisuuksia ja kaupan myötä saamme entistä vahvemmat hartiat kasvumme tueksi. Olemme iloisia mahdollisuudesta kasvaa ja kehittyä tulevaisuudessa osana Nexansia" kommentoi Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtaja Jukka Poutanen.

Lars Josefsson, Nexansin Pohjoismaiden liiketoimintayksikön johtaja kommentoi: ”Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa uudet kollegat tervetulleiksi muodostamaan yhden suurimmista toimijoista Pohjoismaissa. Yhdessä voimme tehdä entistä enemmän ratkaistaksemme aikamme suurimman haasteen, ilmastonmuutoksen, ja nopeuttaaksemme yhteiskunnan sähköistämistä sekä Pohjoismaissa että muualla maailmassa. Yksi konkreettisista kestävän kehityksen tavoitteistamme on, että vuoteen 2025 mennessä 95 prosenttia kaikesta mitä myymme Pohjoismaissa myös tuotetaan paikallisesti Pohjoismaissa. Rekan integroinnilla nostamme paikallisen tuotannon 90 prosenttiin ja olemme hyvässä asemassa tavoitteen saavuttamiseksi etuajassa.”

Nexansin pääkonttori on Pariisissa, Ranskassa. Nexans toimii 42 maassa ja sillä on noin 28 000 työntekijää. Nexansin liikevaihto vuonna 2022 oli 8,4 miljardia euroa. Rekan kolme tuotantolaitosta Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Keuruulla täydentävät Nexansin olemassa olevia toimintoja Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Yrityskaupan myötä Reka Kaapeli liitetään osaksi Nexansin Jakelu & Käyttökohteet -liiketoimintayksikköä. Tämä integraatio tuo esiin uuden näkökulman sekä Reka Kaapelin että Nexansin tiimeille, ja se tarjoaa entistä enemmän synergiaetuja ja kehitysmahdollisuuksia tulevaisuutta varten.

Nexans lyhyesti

Nexansilla on yli vuosisadan ajan ollut ratkaiseva rooli maapallon sähköistämisessä, ja se on sitoutunut sähköistämään tulevaisuutta. Konsernilla on noin 28 000 työntekijää 42 maassa, ja se johtaa sähköistämisen uutta maailmaa: turvallista, kestävää, uusiutuvaa, hiilidioksidipäästöjä vähentävää ja kaikkien saatavilla olevaa sähköistystä. Vuonna 2022 Nexansin vakiomyynti oli 6,7 miljardia euroa.



Konserni on johtava kaapelijärjestelmien ja palveluiden suunnittelussa ja valmistuksessa neljällä pääliiketoiminta-alueella: Energiantuotanto ja -siirto, Jakelu, Käyttökohteet sekä Teollisuus ja ratkaisut. Nexans oli ensimmäinen yritys alallaan, joka perusti säätiön, jolla tuetaan kestäviä aloitteita energian tarjoamiseksi heikommassa asemassa oleville yhteisöille maailmanlaajuisesti. Konserni sitoutui edistämään hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Nexans. Sähköistetään tulevaisuus.

Nexans on listattu Euronext Paris -listalla osastolla A.