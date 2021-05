Rekki avaa Sokokselle osaston ja Prismoihin droppipisteet – ”Second hand pitää tuoda asiakkaan luokse”

Jaa

Tamperelainen merkkivaatteiden second hand -edelläkävijä Rekki ja Pirkanmaan Osuuskauppa aloittavat yhteistyön. Entuudestaan verkkokauppana tunnettu toimija avaa toukokuun lopulla Sokokselle oman osaston, josta voi ostaa ja jonne voi viedä myytäväksi laadukkaita second hand -vaatteita ja -asusteita. Lisäksi Pirkkalan ja Kalevan Prismoihin tulee Rekin droppi- eli vastaanottopisteet, joihin asiakas voi viedä myyntiin tarkoitettuja vaatteita.

Kalevan ja Pirkkalan droppipisteet toimivat itsepalveluperiaatteella, eli asiakas rekisteröi myytävät tuotteet ensin Rekin verkkosivuilla ja vie ne sen jälkeen droppipisteeseen. Droppipisteeltä vaatteet lähtevät Rekille kuntotarkastukseen ja hinnoitteluun. Jokainen Rekissä myytävä vaate on läpäissyt tarkat laatukriteerit: se on puhdas, ehjä, nykymuodin mukainen brändituote.

Sokoksen Rekki-osastolle kaavaillaan noin 300–400 tuotteen valikoimaa. Second handin tuominen shop-in-shop-tyylisesti perinteiseen tavaratalomiljööseen on kansainvälisesti tuore ilmiö.

– Asiakkaamme ovat jo jonkin aikaa toivoneet pop-upia, jossa pääsisi paikan päällä hypistelemään ja testailemaan vaatteita. Pohdimme pitkään sopivaa kumppania ja palvelumallia, jonka jälkeen otimme yhteyttä Pirkanmaan Osuuskauppaan. POK on meille ihanteellinen kumppani alueellisen vaikuttavuutensa ja tekemänsä vastuullisuustyön myötä. Tunnistimme tässä yhteistuumin valtavan potentiaalin, ja sen jälkeen asiat lähtivät nopeasti liikkeelle. Tuntuu hienolta ottaa uusi jännittävä askel kivijalkamyynnin puolelle, Rekin toimitusjohtaja Bertta Häkkinen iloitsee.

– Toivotamme Rekin lämpimästi tervetulleeksi Sokokselle. Valikoimamme kattaa jo ennestään kotimaisten ja kansainvälisten huippubrändien rinnalla pirkanmaalaisten nuorien suunnittelijoiden merkkejä. Uusi second hand -osasto täydentää tätä kokonaisuutta hienolla, ennennäkemättömällä tavalla. Esimerkiksi Sokokselta hankittu laatuvaate voi nyt saada vielä useita lisävuosia, kun se pääsee Rekin kautta jonkun muun käytettäväksi, naisten pukeutumisen myyntipäällikkö Tuula Markkula Sokokselta kiteyttää.

Hyvä kiertämään ennakkoluuloja rikkoen

Rekki sai alkunsa vuonna 2015, kun Bertta pohti kollegansa Tero Ylösen kanssa kaupan alan tulevaisuutta: Suomesta puuttui palvelu, jonka avulla käytettyjen ja hyvin pidettyjen merkkivaatteiden myynti ja ostaminen olisi helppoa. Uusi palvelu sai jo testivaiheessa suuren suosion, ja tänä päivänä Rekki työllistää 18 henkilöä Suomessa ja Virossa. Viime vuonna yritys haki onnistuneesti joukkorahoitusta kansainvälistymiseen ja tavoittelee nyt Euroopan markkinajohtajuutta.

– Vaatteiden tuotanto on maailmassa tuplaantunut viimeisen 15 vuoden aikana ja samalla niiden käyttöikä on lyhentynyt. Tutkimusten mukaan osaa vaatteista saatetaan käyttää ainoastaan seitsemästä kymmeneen kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajien kaappeihin jää ennätysmäärä käyttämättömiä vaatteita. Jopa kolmasosaa suomalaisten omistamista vaatteista ei ole käytetty yli vuoteen. Rekin missio on rikkoa käytettyihin vaatteisiin liitettyjä nuhjuisia ennakkoluuloja ja tehdä second hand -ostokokemuksesta yhtä laadukasta, inspiroivaa ja tyylikästä kuin se uusien tuotteiden kohdalla on, Bertta linjaa.

Pirkanmaan Osuuskaupan palveluliiketoiminnan kehityspäällikkö Mia Häkkisen on helppo yhtyä Bertan sanoihin. Kiertotalous on yksi S-ryhmän vastuullisuusohjelman pääteemoista.

– Tuotteiden elinkaaren pidentäminen on tällä hetkellä merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin. Arvopohjainen kuluttaminen korostuu, ja meillä on isona toimijana tärkeä rooli ja vastuu auttaa asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja. Yhteistyö Rekin kanssa on tästä upea esimerkki: kun second hand -palvelu tuodaan lähelle asiakkaan arkea, tässä tapauksessa ruokakauppa- ja tavaratalokäynnin yhteyteen, kynnys sen hyödyntämiseen madaltuu.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan palveluliiketoiminnan kehityspäällikkö Mia Häkkinen, puh. 010 767 2527, mia.k.hakkinen@sok.fi

Rekin perustajajäsen, toimitusjohtaja Bertta Häkkinen, 044 362 8787, bertta.hakkinen@rekki.fi

Pirkanmaan Osuuskauppa tarkoittaa ruokaa, palveluita ja loistavia asiakaskokemuksia. Meidät omistaa 207 000 asiakasomistajaa. Osuuskauppana tavoitteemme on luoda asiakkaillemme helpompia hetkiä ja lisätä hyvinvointia. Annamme toimintamme hyödyn asiakasomistajille edullisimpina hintoina, palkitsemisena ja vastuullisesti rakennetuilla, laadukkailla palveluilla yli sadassa liikepaikassa ja verkossa 3 000 työntekijän voimin.

Rekki on vuonna 2015 perustettu verkkokauppa laadukkaiden second hand -tuotteiden ostajille ja myyjille. Rekki tarjoaa ekologisesti kestävän tavan shoppailla ja helpon tavan laittaa kiertoon itselle tarpeettomaksi käyneet vaatteet. Rekin missiona on pidentää vaatteiden elinkaarta, jotta maailma olisi elinkelpoinen vielä tulevaisuudessakin. Yrityksellä on varasto Nokian Nansotalossa ja se työllistää yhteensä 18 henkeä.