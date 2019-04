Rekryexpo 10.4. Turun Messukeskuksessa – Avoimia työpaikkoja, tarinaa yrittämisestä ja työnhausta tulevaisuudessa

Turun Messukeskuksessa järjestetään 10.4. Rekryexpo, jossa Varsinais-Suomen avoimet työpaikat kohtaavat työnhakijat. Tapahtuma järjestetään nyt neljännen kerran, ja tapahtuman kautta on työllistynyt jo monia. Tarjolla on tälläkin kertaa noin 2500 avointa työpaikkaa ja töitä tarjoavia yrityksiä on mukana noin 40. Rekryexpoon on maksuton sisäänpääsy.

Tapahtumassa on mielenkiintoista sisältöä myös muille kuin aktiivisesti töitä etsiville. Rekryexpossa on useita työnantajapuheenvuoroja. Puheenvuorot kuullaan mm. Meyer Turku Oy:lta, Valmet Automotivelta, TOKilta, Turun kaupungilta ja Nordealta. Paikalla on mm. hoiva-alan yrityksiä tarjoamassa töitä. Yrittäjänä, juontajana ja radioäänenä tunnettu Jaajo Linnonmaa kertoo kuulijoille oman yrittäjätarinansa. Läpi käydään niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin. Linnonmaa esiintyy messuilla kello 13. Carinafourin hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen kertoo messuyleisölle kello 14 otsikolla Millaista duunia sinä teet tulevaisuudessa? Puheenvuorossaan Viitanen tuo esille digitalisaation merkityksen. Ilkka Halava on tulevaisuudentutkija ja yritysvalmentaja. Hän on erityisesti perehtynyt tulevaisuuden työhön kello 15. Halavan aiheena on messuilla Murrosaika, itseohjautuvuus ja parempi työ. Myös iäkkäämmät työnhakijat on huomioitu tapahtumassa. Olli Laakio Työnvälityspisteestä tarjoaa urasparrausta +45-vuotiaille. Entisten nuorten työnhaku! -työpaja pyörii klo 10-12. Kesätöitä vielä vailla olevien nuorten kannattaa tulla paikalle. Tapahtumassa on mm. Kesätöitä täältä -matchmaking, jossa on kolmen minuutin pikatapaamisia työtä tarjoavien tahojen kanssa. HRS Advisors puolestaan järjestää CV-työpajaa messuilla kello 12-15. Rekrytointikonsultit neuvovat miten osaamistaan voi tuoda parhaiten esille. Varsinais-Suomen TE-toimisto tarjoaa tapahtumaan maksuttoman bussikuljetuksen Helsingistä, Porista ja Salosta. Rekryexpo järjestetään yhteistyössä Turun Messukeskuksen ja TS Yhtymän medioiden kanssa. Tapahtuman kumppanina on myös TE-toimisto. TE-toimisto järjestää myös kuljetuksia Helsingistä, Satakunnan suunnasta ja Salosta. Avoinna keskiviikkona 10.4. kello 10-18.

Ei sisäänpääsymaksua.

