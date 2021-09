Rekrytointitapahtuma RekryExpo järjestetään Turussa 16.11.2021

Infra-alan investointitarve ei ole vähentynyt – Yhdyskuntatekniikka 2021 Turussa tarjoaa tietoa julkisille hankkijoille 16.9.2021 17:25:29 EEST | Tiedote

Yhdyskuntatekniikka 2021 järjestetään Turussa 13.–14.10.2021. Koronapandemiasta huolimatta yhdyskuntatekniikan investointien tarpeet eivät ole vähentyneet. Yhteiskunnan ydinpalvelut ovat toimineet ja niitä on kehitetty koko korona-ajan. Suomen suurimpaan infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtumaan kannattaa tulla paikan päälle tutustumaan alan kehitykseen ja uutuuksiin. Tapahtuma on kerännyt alan osaajat koolle säännöllisesti vuodesta 1983 lähtien. Teemana vastuullisuus - tulethan tapahtumaan terveenä! Tapahtuman teemana on vastuullisuus. Järjestäjät selvittävät tapahtuman CO2-päästöt. Messubussi 100 liikennöi Turun keskustan ja Messukeskuksen välillä tapahtuman ajan. Yhdyskuntatekniikassa terveysturvallisuus on huomioitu. Tapahtumaa varten on laadittu koronalinjaus, jota päivitetään tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten myötä. Mikäli tulijalla ei ole täyttä rokotesuojaa koronavirusta vastaan, voi tapahtuman piha-alueella olevassa teltassa tehdä omakustanteisen pi