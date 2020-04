Remeo Oy:n Vaasassa käynnistynyt monilokerokampanja kannustaa lajitteluun ja kulutustottumusten miettimiseen

Remeo Oy:n monilokerokampanja on käynnistynyt Vaasassa huhtikuussa. Kampanjalla halutaan paitsi lisätä kotitalouksien lajittelua, myös lisätä ymmärrystä lajittelun merkityksestä ja herätellä miettimään omia kulutustottumuksia.

Remeo on tarjonnut asiakkailleen REMEO Moni -monilokeropalvelua jo usean vuoden ajan eri puolilla Suomea, mm. Vaasan, Turun, Uudenkaupungin ja Lappeenrannan alueilla. Monilokeropalvelussa kotitalouksissa syntyvät jätteet lajitellaan monilokeroastiaan omalla pihalla. Astiat tyhjennetään yhdellä kertaa erikoisvalmisteisella nelilokeroisella keräysautolla, jolloin jätejakeet pysyvät erillään myös kuljetuksen aikana. Osa autoista toimii biokaasulla ja voi näin kulkea keräämällään biojätteellä.

”Näemme monilokeron nykyaikaisena tapana osallistua kiertotalouteen ja hoitaa lajittelu mahdollisimman pitkälle itse. Lisäksi kalliimman poltettavan jätteen määrä vähenee aivan dramaattisesti, kun jätteet lajitellaan omiin lokeroihinsa”, sanoo Vaasan yksikönpäällikkö Mika Sillanpää.

Palvelusta saadun palautteen mukaan monilokero auttaa paitsi lajittelemaan, myös tuo esille sen, minkälaista jätettä kodeissa syntyy. Tämä puolestaan voi herättää miettimään omia kulutustottumuksia. Remeo Oy:n Vaasan yksikössä nähdäänkin tärkeänä lisätä alueen kotitalouksien tietoutta lajittelun tehostamisen eri mahdollisuuksista.

”Haluamme kannustaa kotitalouksia kiinnittämään huomiota jätteiden syntyyn, lajitteluun sekä näiden kautta omiin kulutustottumuksiin nyt, kun perheet viettävät enemmän aikaansa kotona. Koko perhe voi harjoitella lajittelua yhdessä. Kouluissa kiertotaloutta, kierrätystä ja lajittelun merkitystä onkin jo pitkään tuotu hienosti esille”, Sillanpää kiittelee.

Jätejakeista muovi ja sen kierrättäminen on selvästi herättänyt kiinnostusta myös Vaasan alueella, mikä on näkynyt Remeo Oy:ssä muovinkeräyksen kysynnän nousuna. Muovi ei ole Vaasassa monilokerossa yhtenä vaihtoehtona, koska sen määrä on niin suuri, vaan sitä kerätään erillisessä jäteastiassa.