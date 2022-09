Remeon kasvutarina jatkuu – selvitystyö rakennusjätteen käsittelyn modernisoimiseksi Tampereella aloitetaan

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat ratkaisut. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 kiertotalousammattilaista. remeo.fi