REMEON TURUN YKSIKKÖ JUHLI 112-VIIKOLLA – koko yrityksen panostus ennakointiin turvallisuudessa pelasti työntekijän hengen

Jaa

Ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy on osallistunut arjen turvallisuutta korostavaan 112-päivän kampanjaan nostamalla esille yrityksen onnistunutta ennakoivaa asennetta turvallisuudessa. Turun yksikössä juhlittiin 112-viikolla 1000:ta päivää ilman tapaturmia ja koko yrityksessä on voitu muistella ennakoinnin ja varautumisen ansiosta onnellista tarinaa työntekijän hengen pelastamisesta. Varsinainen 112-päivä on tänään 11. helmikuuta, mutta kampanja on kestänyt koko viikon 5.–11.2.2018.

Remeo Oy:ssa on opittu, että ennakointi ja varautuminen turvallisuusasioissa on tärkeätä. Kesällä 2017 yksi yrityksen työntekijöistä, laitospäällikkö Raimo Haantaus meni äkillisesti elottomaksi. Työtoverit saivat hänet elvytettyä ja pidettyä hengissä ammattiavun paikalle saapumiseen asti hätäensiaputaitojensa ja kolme kuukautta aikaisemmin hankitun defibrillaattorin ansiosta. Työtoveri-kolmikko sai ensihoitajien ja hoitavien lääkärien kiitokset hengen pelastaneesta toiminnasta. Neljä kuukautta myöhemmin Haantaus palasi takaisin töihin. Toimintamallinsa mukaisesti defibrillaattorin valmistaja lahjoitti uuden laitteen ilmaiseksi remeolaiselle, jonka hengen laite oli pelastanut. Tämän tuli luovuttaa laite edelleen pelastamaan henkiä. Haantaus luovutti laitteen syksyllä 2017 Turun yksikköön. Tapauksen jälkeen Remeo hankki muihinkin yksiköihinsä defibrillaattorit ja hätäensiapukoulutuksen. ”Kuljettajat ovat jo saaneet ammattipätevyyskoulutuksen yhteydessä hätäensiapukoulutuksen, mutta nyt koulutus järjestettiin myös kaikille toimihenkilöille. Suurin osa yli 300 remeolaisesta on hätäensiapukoulutettuja ja valmiina pelastamaan henkiä”, sanoo Remeo Oy:n työturvallisuuspäällikkö Tuija Hirvi. Remeon Turun yksiköllä oli erityisesti aihetta juhlia tänään päättyvällä 112-päivän kampanjaviikolla, sillä se saavutti turvallisuudessa merkkipaalun 1000 tapaturmatonta päivää. ”Aloimme viisi vuotta sitten tehdä turvallisuushavaintoja jätteiden keräilyreiteiltä, ja niitä tulikin runsaasti. Tämä johti koko työyhteisön yhteistyöhön tapaturmia mahdollisesti aiheuttavien asioiden tietoon tuomiseksi ja kuntoon saamiseksi. Tänä päivänä kuljettajamme tekevät työnsä ennakoivasti tähdäten siihen, että he pääsevät vahingoittumattomina töistä kotiin ja pitävät hyvän luvun yllä. Koko yksikön – niin kuin koko yrityksemme – tahtotila on tapaturmattomuus ja häiriöttömyys työssä”, kertoo aluejohtaja Pasi Hurme. Turvallisuushavaintojen teko on järjestetty mahdollisimman helpoksi mobiililaitteiden avulla. Keräilyreitit organisoidaan kuljettajien mielipiteitä kuunnellen. Johto näyttäytyy kentällä, koska se on kiinnostunut alaistensa asioista ja haluaa pitää keskusteluyhteyden avoimena. ”Kuljettajien työssä haasteina ovat mm. raskaat ja usein renkaattomat paperiastiat sekä jyrkät mäkipaikat, mitkä saattavat johtaa tyypillisesti venähdyksiin, revähdyksiin. Turun yksikössä tilanne parani nopeasti vuoden 2013 aloitetun ennakoivan toiminnan jälkeen. Vuosina 2014 ja 2015 tapahtui vain yksi tapaturma vuodessa, eikä sen jälkeen enää yhtään”, sanoo Tuija Hirvi.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Hengen pelastaneen defibrillaattorin valmistaja HeartSine® lahjoitti ”Forward Hearts” -ohjelmansa mukaisesti uuden laitteen ilmaiseksi remeolaiselle, jonka hengen laite oli pelastanut. Tämän tuli luovuttaa laite eteenpäin pelastamaan henkiä. Pelastettu henkilö Raimo Haantaus päätti luovuttaa laitteen Turun yksikköön. Luovutustilaisuutta juhlittiin yhdessä onnekkaiden turkulaisten kanssa kakkukahveilla. Kuvassa (vas.) Raimo Haantaus, laitteen maahantuojan edustaja Jukka-Pekka Jokinen EMS Consulting Oy:stä, laitteen vastaan ottanut aluejohtaja Pasi Hurme ja Remeo Oy:n toimitusjohtaja Jorma Kangas. Lataa Remeon Turun yksikkö juhli tänään päättyvällä 112-päivän kampanjaviikolla 1000:ta tapaturmatonta päivää. Lataa

Linkit