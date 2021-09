Remontti käynnistyi Revontulentiellä tulevien asiakkaiden tarpeet huomioiden

Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelut laajenevat Ouluun 4.2.2021 13:27:45 EET | Tiedote

Rinnekodin lapsi ja perhepalvelut laajenevat Oulun ja rakennustyöt ovat käynnistyneet. Uusien yksiköiden Kasvunkoti Kanervan ja pienryhmäkotien Hillan ja Pyryn on tarkoitus avautua loppuvuodesta 2021. Rinnekoti on osa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. Niin Rinnekodilla kuin Diakonissalaitoksella on pitkä asiantuntemus lapsi- ja perhepalvelujen tuottamisessa. Kasvunkoti Kanerva on lasten sijaishuollon yksikkö, jossa tarjoamme ympärivuorokautista tehostettua asumista kehitysvammaisille ja autismikirjon lapsille. Pienryhmäkodit Hilla ja Pyry tarjoavat ympärivuorokautista tehostettua asumista alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille ja nuorille tilanteissa, joissa lapsen asuminen oman perheen kanssa ei ole mahdollista lapsen vammaisuuteen liittyvien erityistarpeiden vuoksi.