Rengon ja Kiikun patojen kunnostustyöt alkavat toukokuussa

Rengon pato sijaitsee Seinäjoen ja Kyrkösjärven tekojärveen vesiä johtavan ns. Kyrkösjärven täyttökanavan yhtymäkohdassa täyttökanavan yläosalla (kartta alla). Rengon säännöstelypadolla säädellään siis Kyrkösjärven tekojärveen johdettavan veden määrää. Rengon padolla uusitaan säännöstelypadon luukku ja ohijuoksutusputken sulkeva luukku sekä molempien pieli- ja kynnysrakenteet.

Kiikun pato sijaitsee Seinäjoen suuosan oikaisu-uoman ja Kyrönjoen yhtymäkohdassa Seinäjoen oikaisu-uoman alaosalla (kartta alla). Kiikun pato on rakennettu tasaamaan Kyrkösjärven alapuolisen jokiuoman vedenkorkeuksia. Kiikun padossa on kolme aukkoa, joista keskimmäinen on varustettu vesipintasäädöllä toimivalla luukulla. Reuna-aukoissa on kiinteät betonikynnykset. Hankkeessa uusitaan keskimmäisen aukon luukku sekä luukun pieli- ja kynnysrakenteet. ELY-keskus on uusinut Kiikun padon yli kulkevan sillan ja se valmistui tämän kevään aikana.

Patojen omistus ja kunnostustyön vastuut on jaettu ELY-keskuksen ja Seinäjoen Energian välillä jaettu siten, että ELY-keskus vastaa betoni- ja maapatorakenteista ja Seinäjoen Energia luukuista ja niihin liittyvistä laitteista. Vesiluvan haltija on Kiikun padolla Seinäjoen kaupunki ja Rengon padolla ELY-keskus.

Kunnostustöiden aikana Kalajärvestä juoksutetaan tarvittava määrä lisävettä Seinäjokeen niin, että Seinäjoen Kyrkösjärven ohittavan Seinäjoen vähävetisen uoman minimivirtaama täyttyy, koska Kyrkösjärvestä ei Rengon luukun kunnostuksen aikana voida juoksuttaa lisävettä. Vesiluvan mukainen minimivirtaama Seinäjoen vähävetisellä osuudella on toukokuussa 100 l/s ja kesä-elokuussa 900 l/s.

Rakennustöiden aikana Kyrkösjärveen tulee lisävettä vain järven omalta valuma- alueelta. Jos alkukesä on kovin kuiva ja lämmin, niinKyrkösjärven veden pinta laskee haihdunnan seurauksena.