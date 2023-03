Resonaari soi -konsertissa 5.4. kaikki soittaa – erityisoppijat nousevat Savoy-teatterin lavalle

Jo seitsemättätoista kertaa järjestettävässä Resonaari soi -konsertissa esiintyy tänä vuonna lähes 70 Resonaarin musiikkiopiston erilaista oppijaa: 14 bändiä ja kuoro. Mukana on myös erityisryhmiin kuuluvien muusikkojen ammattiorkesteri Resonaarigroup.

– Bändissä soittamisella on Resonaarin opetuksessa keskeinen rooli. Yhdessä soittaminen on hauskaa ja se kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ehkäisten samalla yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Soittotaito nostaa itsetuntoa ja rikastuttaa elämää merkittävällä tavalla. Tämä, on kulttuurihyvinvointia parhaimmillaan, sanoo Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen.

Konsertin peruslipun hinta on 24,50 euroa, opiskelijat ja 7-17-vuotiaat 15 euroa. Liput ovat myynnissä Savoy-teatterissa ja Lippu.fi-palvelussa.

Konserttiin voi osallistua myös kulttuurikaverin kanssa, mikäli tapahtumaan lähtemisen kynnys on korkea, yksin lähteminen ei houkuttele tai jos se on vaikeaa. Vapaaehtoiset kulttuurikaverit lähtevät seuraksi kulttuuritapahtumaan, varaavat liput ja tarvittaessa avustavat tai opastavat tapahtumapaikalle. Lue lisää Kulttuurikaveri-toiminnasta.

Kansainvälisesti tunnustettu erityismusiikkikasvatuksen innovaatiokeskus

Musiikkikeskus Resonaari aloitti toimintansa vuonna 1995. Ajan myötä Resonaarista on kehittynyt erityismusiikkikasvatuksen, musiikkipedagogiikan ja kulttuurisen sosiaalityön arvostettu asiantuntijakeskus sekä maan että maailman laajuisesti.

Resonaari on ensimmäinen erityisryhmille suunnattu musiikkiopisto, jolle on myönnetty taiteen perusopetuksen valtionosuusrahoitus vuonna 2019. Resonaarissa opiskelee tällä hetkellä lähes 300 oppilasta.

Musiikista voi tulla myös ammatti erityisryhmiin kuuluville. Tästä on osoituksena Resonaarissa 2009 perustettu yhtye Resonaarigroup, jossa soittaa kuusi erityisryhmiin kuuluvaa ammattimuusikkoa.

Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen ja eritysasiantuntija Kaarlo Uusitalo ovat keränneet lukuisia palkintoja ja tunnustusta merkittävästä työstään. Uusitalon kehittämät, helposti omaksuttavat kuvionuotit ovat innovaatio, jota käytetään apuna opetuksessa.

Tutustu Resonaarin toimintaan: resonaari.fi