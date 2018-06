Restamax ja Smile solmivat uuden 100 miljoonan euron arvoisen henkilöstöpalvelusopimuksen

Restamax Oyj ja Smile Henkilöstöpalvelut Oy ovat solmineet uuden henkilöstöpalvelusopimuksen, jonka ostovelvoite sopimuskaudelle on yhteensä 100 miljoonaa euroa. Sopimuksen myötä Smile vastaa jatkossa Restamax-yhtiöiden henkilöstövuokraus-, suorarekrytointi- ja palkanmaksupalveluista. Sopimuksen on arvioitu kestävän vuoteen 2024 asti.

– Uusi sopimuksemme Smilen kanssa luo hyvän ja turvallisen pohjan Restamaxin tehokkaalle toiminnalle sekä varmistaa työvoiman saatavuuden kasvavassa liiketoiminnassamme. Laadukkaan työvoiman varmistaminen ja sitouttaminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä molempien osapuolten panosta, kommentoi Restamaxin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Uusi henkilöstöpalvelusopimus on luontaista jatkoa Smilen ja Restamaxin toimivalle ja pitkään jatkuneelle henkilöstöpalveluyhteistyölle.

– Hienoa, että yhteistyömme jatkuvuus on varmistettu useaksi vuodeksi eteenpäin. Restamaxin ja Smilen yhteistyö on hyvä esimerkki modernista yhteistyömallista, jossa töiden jako on selkeää ja yhteistyö lisää molempien yhtiöiden kustannustehokkuutta. Olemmekin laajentaneet Restamaxin kanssa luodun yhteistyömallin onnistuneesti myös muille ravintola-alan sekä teollisuuden ja rakentamisen asiakkaillemme, toteaa Smile Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Restamax ilmoitti 15.3.2018 selvittävänsä tytäryhtiönsä Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja 11.6.2018 jatkavansa selvitystyötä muun muassa tapaamalla potentiaalisia uusia sijoittajia.

