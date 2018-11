Restamaxin uuden nimen ja strategian lanseeraustilaisuus tiistaina 27.11. klo 9 Ravintola Savoyssa

Restamax Oyj julkistaa uuden nimensä, strategiansa, tulevat kasvusuunnitelmansa sekä pitkän aikavälin tavoitteensa. Median edustajat, analyytikot ja sijoittajat ovat tervetulleita lanseeraustilaisuuteen, joka järjestetään tiistaina 27.11.2018 klo 9 alkaen Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki.

Restamax on yksi maamme nopeimmin kasvaneista pörssiyhtiöistä, jonka kasvu on ollut tasaisen voimakasta historiansa alusta asti. Erityisesti viime aikoina yhtiö on ollut merkittävien muutosten keskellä. Laajentuminen kansainvälisille markkinoille sekä integraatio Royal Ravintoloiden kanssa toimivat vahvana pohjana tulevaisuudellemme. On tullut aika määrittää identiteettimme uudestaan, joka viestii tavoitteistamme, mahdollisuuksistamme ja vahvuuksistamme entistä paremmin.



Tervetuloa kuulemaan uusi nimi, strategia, taloudelliset tavoitteet ja kansainväliset näkymät ravintola-avauksineen. Paikalla ovat Restamaxin toimitusjohtaja Aku Vikström, talousjohtaja Jarno Suominen sekä kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaava Juha Helminen.





