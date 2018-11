Restamaxista NoHo Partners – Uusia avauksia Pohjois-Eurooppaan ja tavoitteena yli 600 miljoonan euron liikevaihto

Restamax Oyj muuttaa nimensä NoHo Partners Oyj:ksi. NoHo Partners syntyy sanoista Nordic Hospitality Partners, jotka viestivät yhtiön vahvuuksista ja identiteetistä entistä paremmin. Yhtiö on samalla päivittänyt strategiansa ja keskipitkän aikavälin tavoitteensa ja tavoittelee yli 600 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kulunut vuosi on ollut Restamaxille merkittävien muutosten aikaa, kun se on laajentanut toimintaansa Tanskaan sekä integroitunut laaturavintoloistaan tunnetun Royal Ravintoloiden kanssa muodostaen vahvan markkina-aseman myös pääkaupunkiseudulla. Visiona on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö, mikä osaltaan on myös määritellyt Restamaxin tarvetta luoda identiteettinsä uudelleen.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan nimenmuutos on uuden aikakauden alku kahden yhtiön innostavalle tarinalle.

- Uusi nimemme, NoHo Partners, kertoo toimintamme ytimen. Nordic viestii tulevaisuuden kasvumarkkinastamme sekä maailmalla arvostetusta ja kiinnostavasta pohjoismaisesta laadusta. Hospitality kuvaa haluamme laajentua perinteisen ravintolaliiketoiminnan ulkopuolelle. Partners eli yhtiökumppanimalli on koko toimintamme perusta ja keskeisin kilpailuetumme. Haluamme olla houkutteleva kumppani kunnianhimoisille tekijöille.

NoHo Partnersin lähivuosien tavoitteena on paitsi kansainvälistyä, myös laajentaa toimintaa esimerkiksi isoihin tapahtumiin ja uudentyyppisiin digitaalisiin myyntikanaviin.

- Digitaalisuudella tulee olemaan merkittävä rooli uudessa strategiassamme. Uskomme että käynnissä oleva murros avaa paljon mahdollisuuksia vahvoille ja innovatiivisille toimijoille, Vikström lisää.

Kotimaisia menestyskonsepteja Kööpenhaminaan ja Berliiniin



NoHo Partners tulee tulevaisuudessa rakentamaan kasvuaan Pohjois-Euroopassa. NoHo Partnersin kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Juha Helmisen mukaan yhtiö näkee Pohjois-Euroopan markkinassa valtavasti tulevaisuuden kasvupotentiaalia.



- Kyseessä on kasvava ja fragmentoitunut 100 miljardin euron suuruinen markkina, missä ravintolapalveluiden käyttöaste henkilöä kohden on Suomeen verraten varsin korkealla.

Keväällä 2019 yhtiö avaa yhteistyössä Ville Relanderin, Richard McCormickin ja Alex Niemisen kanssa Yes Yes Yes -ravintolat Kööpenhaminaan ja Berliiniin. Saksassa NoHo Partners perustaa uuden yhtiön kasvisruoasta tunnetun ja Michelin-tähdellä palkitun Cookies Cream -ravintolan omistajien kanssa.

Yhtiön Kööpenhaminassa toimivat Cock’s & Cows- sekä The Bird -ravintolat täydentyvät yritysoston myötä kolmella tunnetulla cocktailbaarilla, joista yksi on Kööpenhaminassa ikonisen aseman saavuttanut Ruby. Lisäksi NoHo Partners avaa Pohjoismaiden parhaana pizzeriana palkitun Pizzeria Lucan Kööpenhaminaan.

- NoHo Partnersin ydinajatus perustuu yrittäjämäiseen intohimoon ja tekemiseen. Partneriemme paikallistuntemus, näkemys ja kokemus ovat ratkaisevassa roolissa jatkossakin niin Suomessa kuin ulkomailla, Vikström toteaa.

Kohti yli 600 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta

NoHo Partnersin uuden strategian kulmakiviä ovat kannattava kasvu kotimaan kasvukeskuksissa ja isoissa tapahtumissa orgaanisesti, uusperustannalla, yritysostoin ja digitaalisesti, kansainvälinen laajentuminen partnerimallia hyödyntäen Pohjois-Euroopan markkinoille sekä kannattava kasvu henkilöstövuokrauspalveluissa orgaanisesti ja yritysostoin.

NoHo Partnersin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

Yhtiön uudet verkkosivut on avattu osoitteeseen: www.noho.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa myös Tanskassa. Kesäkuussa 2018 yhtiö osti Royal Ravintolat. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Hanko Sushi, Sandro, Savoy ja Teatteri. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 4 000 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj työllistää tilikauden 2018 aikana noin 10 000 työntekijää. Restamax muuttaa nimensä NoHo Partners Oyj:ksi vastaamaan tulevaisuuden tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan entistä paremmin. Nimenmuutos astuu voimaan joulukuussa 2018.



Restamax-yrityssivut: www.noho.fi,

Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi,

Royal Ravintolat: www.royalravintolat.fi,

Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi