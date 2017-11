Restartup vauhdittaa kehittymistä - omistajanvaihdoksesta uutta potkua

- Omistajanvaihdos ei liity vain yrittäjän ikääntymiseen. Se on yritysten kehittymiseen ja kehittämiseen liittyvä luonnollinen asia yrityksen elinkaaressa, elinkeinoministeri Mika Lintilä korosti Omistajanvaihdos 2017 -konferenssissa.

Yritysmarkkinoita on kehitetty viime vuosina paljon, ja omistajanvaihdosten merkitys kansantaloudelle ja työllisyydelle aletaan tunnistaa.

Aihetta ruodittiin Omistajanvaihdos 2017 -konferenssissa Helsingissä tiistaina. Finlandia-talolle kokoontui noin 200 asiantuntijaa keskustelemaan omistajanvaihdosten merkityksestä yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

- Toimivien yritysmarkkinoiden kehittäminen on tärkeä osa uudistusten kokonaisuutta. Hyvä esimerkki on Suomen Yrittäjien vedolla vuodesta 2013 alkaen toteutettu Omistajanvaihdoshanke, jota myös työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut, projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä kertoi.

Hanke on herätellyt yrittäjiä valmistautumaan omistajanvaihdoksiin, kertonut yrittäjäksi aikoville, että yrityksen perustamisen sijasta voisi myös ostaa jo toimivan yrityksen, määritellyt palvelupolkuja yrityskauppaan ja tukenut omistajanvaihdospalveluiden kehittämistä.

Omistajanvaihdos vie usein kasvuun

Finnvera on ollut tänä vuonna mukana jo noin 850 yrityksen omistajanvaihdoksissa. Kasvua viime vuoteen on viisi prosenttia.

- Omistajanvaihdos toimii usein sytykkeenä paitsi yrityksen uudistumiseen, myös kasvuun; liki 30 prosenttia omistajanvaihdoksen tehneistä yrityksistä jatkaa toimintaansa kasvuyrityksinä, Finnveran aluepäällikkö Janne Koivuniemi kertoi.

Finnveran aineiston mukaan pk-yrityskaupat ovat yleisesti luultua vähemmän riskinen tapahtuma yrityksen elinkaarella, sillä kolmen vuoden kuluttua toimintaansa jatkoi vielä 92 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua yli 80 prosenttia omistajanvaihdoksen tehneistä yrityksistä.