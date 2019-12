Restelille jatkoa Hartwall Arenan pääravintoloitsijana: ”Teemme Suomen parhaat areenaravintolat”

Hartwall Arenan omistava Helsinki Hallit Oy on kilpailuttanut ravintolatoimintansa alkusyksyn aikana. Kilpailutuksen voittaneen Restelin ja Hartwall Arenan visio tulevaisuuden areenaelämyksestä oli ravintolatoimijoista yhtenäisin. Restel päivittää koko Hartwall Arenan ravintolamaailman syyskauden 2020 alkuun mennessä.

Restel on voittanut Helsinki Hallit Oy:n omistaman Hartwall Arenan ravintolapalveluiden kilpailutuksen. Kilpailutuksen myötä Restel tulee jatkamaan Hartwall Arenan nykyisenä pääravintoloitsijana.

Restel on toiminut Hartwall Arenan ravintoloitsijana hallin valmistumisesta alkaen vuodesta 1997. Uusi sopimus solmittiin 12.12.2019 ja se astuu voimaan 1.6.2020. Hartwall Arenan ravintolapalveluita tulee operoimaan Restelin omistama Food&Events Tapahtumaravintolat -ketju.

Helsinki Hallit Oy:n toimitusjohtajan Kimmo Kivisillan mukaan kilpailutuksessa mukana olleista alan parhaista osaajista Restel sopi tehtävään parhaiten. “Jaamme Restelin kanssa yhtenäisen vision tulevaisuuden asiakkaan areenaelämyksestä ja haluammekin tarjota asiakkaillemme vain parasta, parhaiden kumppaneiden kanssa”, Kivisilta sanoo.

Ensi vuonna Restel päivittää koko Hartwall Arenan ravintolamaailman ja tuo sen 2020-luvulle. Uudistuksessa huomioidaan sekä suuret yleisöt että aitio- ja VIP-asiakkaat.

Syksyllä 2019 Restel digitalisoi Hartwall Arenan väliaikatarjoilut niin, että katsojat voivat jo tilata ja maksaa väliaikatarjoilut suoraan Restis-sovelluksella.

”Tulevaisuudessa digitalisaatio ja tapahtumakohtainen muuntautumiskyky ravintolatarjoamassa tulevat korostumaan”, kertoo Food&Events Tapahtumaravintoloiden ketjujohtaja Kristian Helanne.

Osana uudistusta Hartwall Arenan uutena keittiöpäällikkönä aloittaa Atte Pasi, jolla on laaja kokemus Michelin-tähdillä palkituista ravintoloista erilaisiin suurtapahtumiin. Viimeisimpänä Pasi on toiminut Facebookin Irlannin-pääkonttorin keittiömestarina. ”Monen ulkomailla vietetyn työvuoden jälkeen on upeaa palata takaisin Suomeen ja päästä uudistamaan Hartwall Arenan ruokatuotetta. Tulemme panostamaan tuoreuteen ja paikallisiin raaka-aineisiin unohtamatta kansainvälisiä ruokatrendejä”, Pasi sanoo.

”Yhteinen visio tulevaisuuden asiakkaan areenakokemuksesta suunnitellaan aktiivisessa yhteistyössä asiakkaiden ja halliyhtiön kanssa”, Helanne kertoo.