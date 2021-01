Retime kasvaa Suomen suurimmaksi Amazon-toimistoksi ostamalla Amazoniin.fi:n liiketoiminnan

Pohjoismaiden johtava Amazon-asiantuntijapalveluita tarjoava toimisto Retime Oy on ostanut Suomen Nettikauppa SNK Oy:n Amazoniin.fi:n -liiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyy Retimelle 1.2.2021 alkaen.

Hankinnan tarkoituksena on vahvistaa Retimen asemaa kotimaan markkinoilla ja laajentaa palvelutarjontaa pohjoismaisella tasolla. “Kilpailevan toimijan liiketoiminnan osto sopii erinomaisesti vauhdittamaan kasvuamme entisestään.” Retime Oy:n toimitusjohtaja Jani Ovaska kommentoi. “Viimeistään nyt voimme sanoa olevamme Suomen suurin Amazon-toimisto. Uskon, että pitkän kokemuksen ja monipuolisten palveluidemme ansiosta voimme tarjota Amazoniin.fi-asiakkaille erittäin vahvan kokonaisuuden.”

Amazoniin.fi-palvelun on kehittänyt ja tähän asti operoinut Suomen Nettikauppa SNK Oy. Toimitusjohtaja Jonne Välilän mukaan yhtiö palaa juurilleen. “Meidän Amazon-polkumme on alkanut omien tuotteidemme myymisellä Amazon.com:issa. Strategiaamme sopii tällä hetkellä parhaiten keskittyä jatkossa sille puolelle.” Välilä on tyytyväinen liiketoimintakauppaan ja yhteistyöhön Retimen kanssa. “Meille oli erityisen tärkeää, että asiakkaamme saavat hyvän ja osaavan kodin. Uskomme tämän olevan win-win-win. Olen myös erittäin kiitollinen Amazoniin.fi:n asiakkaiden hyvästä yhteistyöstä.”

Kaupan mukana ei siirry henkilöstöä mutta aikomuksena on tehdä yhteistyötä vielä liiketoimintakaupan jälkeen. “Me jatkamme saman kansainvälisen tiimin voimin omien tuotebrändien kehittämistä. Itse asiassa palkkasimme juuri uuden työntekijän, ja rekry on päällä toisellekin”, Välilä kommentoi. “Myös me olemme rekrytoimassa koko ajan lisää tekijöitä”, Ovaska kertoo.

Liiketoimintakaupan hintaa ei kerrota julkisuuteen.

RETIME OY

Vuonna 2015 perustettu Retime Oy on pohjoismaiden ensimmäinen Amazon-verkkokauppaprojekteihin ja markkinointiin erikoistunut yritys. Yhtiön omistaa sen perustajat ja henkilökunta, palveluksessa työskentelee 9 henkilöä.

SUOMEN NETTIKAUPPA SNK OY

Suomen Nettikauppa SNK Oy on vuonna 2018 perustettu Amazon-myyntiin keskittynyt yritys, jonka tiimiin kuuluu Amazon-ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Yhtiön erikoisuutena on tunnistaa kiinnostavia markkinarakoja kansainvälisiltä Amazon-markkinoilta.