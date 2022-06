Retkibussi liikkuu myös tulevina kesinä

Energisektorn genomgår en allt snabbare förändring - hur utvecklas vätgasekonomin idag? 8.3.2022 13:38:21 EET | Tiedote

Detta behandlas nästa vecka i Karleby under BotH2nia -träffen. Det första BotH2nia-evenemanget ordnas i Karleby den 16.3.2022. I nästan ett år har ett nordiskt samarbete i vätgasfrågor pågått under namnet BotH2nia på nätet. I mitten av mars ändras detta, när nätverket samlas i Karleby för att bekanta sig med Nordeuropas största industriella ekosystem i oorganisk kemi, Kokkola Industrial Park (KIP). Karleby bjuder in lokala företag och övriga intresserade parter för att både höra och diskutera om de möjligheter som öppnas genom utvecklingen av vätgasekonomin.